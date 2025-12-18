提供外籍生體驗台灣春節圍爐文化 鄧師傅功夫菜從在地深耕走向國際市場

高雄「鄧師傅功夫菜」提供6位文藻外語大學國際學生首次體驗台灣經典年菜與春節圍爐文化。 圖：孫家銘攝

[Newtalk新聞] 來自加拿大、南非、希臘、俄羅斯等國的6位文藻外語大學國際學生，首次體驗台灣經典年菜與春節圍爐文化，品嚐深耕高雄41年的人氣台菜名店「鄧師傅功夫菜」年菜，對於豐富澎派的年菜料理大讚「好呷」，更對於庭團聚與透過年菜表達祝福的飲食文化感到印象深刻，也提前感受台灣人的熱情款待與熱鬧溫暖的年節喜慶氛圍。

鄧師傅功夫菜此次由榮獲 「亞太餐飲十大名廚」殊榮的廚藝總監鄧至廷領軍，專業廚藝團隊精心研發五款六至七道式「2026年菜饗宴套組」，涵蓋家庭圍爐、個人蔬食與除夕熱取等多元需求，不僅去年首度推出即熱銷完售的「除夕年菜熱取組」限量回歸，更體貼不同家庭族群的圍爐需求，推出多種價位帶的宅配年菜三大人氣套組，兵分三路鎖定高雄8家門市、電商與量販超市超商通路全面布局，銷售觸角也擴展至加拿大華人超市，目標銷售8萬件、年成長率20%，展現台菜品牌從在地深耕走向國際市場的企圖心與完整實力。

鄧師傅長期關懷偏鄉國小學童飲食健康及教育議題，從創辦人鄧文裕開始實現社會責任和使命，到二代廚藝總監鄧至廷、執行長鄧至佑接班傳承理念，迄今支持這善舉已邁入16年，定期提供健康美味料理，讓高雄茂林國小學童及家人們在家也能享受餐廳般營養均衡的美食，投入金額達百萬以上，鼓勵學童用心向學，為社會帶來更多善的力量。

鄧至佑表示，優質的教育資源、健康飲食對於孩子們的成長至關重要，了解到偏鄉地區的教育資源相對匱乏，且飲食對於個人的健康影響深遠，因此不遺餘力地助力偏鄉學生實現夢想；鄧師傅功夫菜長期積極與政府機關和教育組織合作教育支援計畫，透過學校資源中心，提供教育獎學金、物資補助、傳授課程講座及提供餐廳實習培訓等方式，讓莘莘學子獲得更好的教育機會，具備未來發展潛力，期待透過善意能引發正面迴響，帶動更多人投入社會公益，共同為建設美好家園而努力奮鬥。

鄧文裕表示，鄧師傅功夫菜的初心就是為了讓大家品嚐到最好的中式料理，40多年來始終堅持品質、不斷創新，未來將持續秉持這一理念，為顧客提供優質的餐飲體驗，打造永績發展ESG關鍵指標，並提供各地消費者輕鬆把名店功夫菜簡單復熱就能輕鬆端上年夜飯餐桌，全家團聚共享年菜美饌。

今年「鄧師傅功夫菜」宅配年菜三大人氣套組，主打鮑魚、烏參、花膠等奢華海陸食材，以七道海陸喜氣大菜組成豐盛團圓桌，包括用料頂級的「富貴豪華組」8,188元、歷年銷售冠軍「經典人氣組」6,588元及高CP值首選「山珍海味組」4,288元，搭配多達30款單品年菜，不管大家族或者小家庭都可以靈活搭配自由配，重現名店年菜美味。另外，為了照顧蔬食族群特別開發「蔬食饗宴組」888元，精心集結七道經典蔬食，打造健康輕盈卻不失年味的饗宴，讓蔬食者也能與家人共享豐盛的年夜飯。

鄧師傅功夫菜創辦人鄧文裕(中)與二代接班的鄧至廷(左)、鄧至佑(右)，長期關懷偏鄉國小學童飲食健康及教育議題。 圖：孫家銘攝

「亞太餐飲十大名廚」鄧至廷(左三)領軍專業廚藝團隊。 圖：孫家銘攝