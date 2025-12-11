提供官士兵進修平台 崑山科大與砲訓部簽署策略聯盟意向書





為提供官士兵進修機會，在王定宇立委協調促成下，崑山科技大學與陸軍砲兵訓練指揮部簽署策略聯盟意向書。簽署儀式於砲訓部湯山營區舉行，由李天祥校長、指揮官李韋德少將共同主持。李天祥校長表示，此次與砲訓部合作是深化產官學重要一步，該校將持續投入最優質師資與教育資源，與砲訓部共同打造國軍進修的最佳平台。

李天祥校長表示，此次合作，該校將於營區設立教學點，共同推動營區在職專班－資訊管理研究所碩士在職專班，運用該校的教學資源，提供官士兵進修機會，同時協助學生了解軍中職涯發展。透過專班，軍方人員在本務訓練外，也能具備更完整的資訊、管理與科技應用能力。

廣告 廣告

李天祥校長表示，面對快速變化的科技環境與資訊戰挑戰，國軍更需具備資訊管理、資安與資料分析等能力。此在職專班以彈性、務實且貼合軍中節奏為核心精神，協助官兵無縫進修、強化資訊韌性，也提升未來職涯競爭力。因應軍方需求，崑山科大資訊工程系吳永基教授進行無人機師資培訓專題報告，展示在科技應用領域的能量。若軍方有相關需求，校方可進入營區提供進一步的師資培訓服務。

更多新聞推薦

● 政院拍板《人工生殖法》修正草案 優化子女法律地位、有條件開放查捐贈人身分