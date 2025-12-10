提供帳戶給詐團咬出對方身分 少賠71萬元

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化陳女為了賺8000元，把自己的帳戶、提款卡、密碼交給詐團。她的帳戶被匯入92萬元，被害人提求償告訴，但陳女在交付帳戶時，曾與詐團成員劉男見面和吃飯，她清楚說出對方的身分，因此法院判決，她僅賠被害人21萬元，其餘71萬要劉男負責。

判決書指出，陳女在臉書看有人刊登收購金融卡的訊息，與對方聯繫，得知刊登者是其楊姓朋友的先生，雙方約定8000元成交，並約在台中市某停車場交付。

陳女向法官說，當天她由楊男載送，去見一名叫「文彥」的人，當天3人先在台中火車站會合，在一停車場停車再去吃飯，吃飯時間約10分鐘，回到車上，她把帳戶、提款卡交給「文彥」，「文彥」就是劉男。

陳女的帳戶先後被匯入92萬元，被害人先向陳女求償，後來陳女向她說，帳戶係交給劉男，被害人改向劉男求償。

劉男辯稱，他未曾以8000元代價向陳女取得帳戶。陳女和楊男聯合要坑他，此案欠缺更具體的證據，但他的說法不為法官採信。

法官表示，陳女已透過秀水鄉的調解委員會與被害人和解，目前已賠21萬元。此案事證已相當明確，劉男應賠償原告71萬元的損失。

