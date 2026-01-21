提供更完整5G！光寶科砸20億收購宇智網通
[NOWnews今日新聞] 光寶科今（21）日宣布，董事會通過以每股現金54元，公開收購宇智網通股份有限公司（宇智網通），預定最低收購數量為753萬8820股，約佔宇智網通已發行股份20%，收購總金額約20億元，光寶科指出，目前公司產品尚未涵蓋到 5G FWA這塊，宇智網通產品剛好與公司互補。
光寶科今日晚間舉行重訊記者會，總經理邱森彬表示，光寶以其核心技術與系統整合能力，持續推動AI運算、電氣化及智慧能源基礎建設等發展。隨著資料中心持續擴張，不斷推升邊緣運算和AI的應用需求，行動網路流量也同步迅速成長。在此趨勢下，固定無線接入以及AI優化的無線存取網路為重要的關鍵技術，不僅提供高速、高品質連結，同時有效管理流量成長，確保大規模部署下維持可靠、低延遲的端到端連接能力。
邱森彬說，透過宇智網通的FWA產品、技術、人才以及經驗豐富的研發團隊，光寶將進一步提供更完整的5G+連接產品組合，涵蓋如路由器、交換機、小型基地台及固定無線接入（FWA）。宇智網通的產品能力與客戶資源，將加速光寶市場擴展與綜效。
他提到，此次收購宇智網通，主要為兩個原因，第一是在產品上有互補；第二是在技術上面也有一些銜接，具體而言，宇智目前正在開發與執行的產品，和光寶現在銷售中的產品線是不同的，所以兩者之間有非常明顯的互補性。而在客戶資源的重疊與互補上，也有整合的優勢。
展望未來，邱森彬強調，宇智網通將為光寶在5G+次世代的網路通訊市場提供先行布局的策略優勢，能以更強的能力和定位掌握FWA成長、AI驅動的行動通訊優化（如AI RAN）及邊緣運算等趨勢所帶來的新應用機會。
光寶科指出，此次最終收購達到100%，預估收購總金額將達20億元。光寶科強調，以公司目前的財務狀況來看，這20億元資金不是問題。
宇智網通業績表現，去年全年業務量約20億左右，毛利率17%，營業利益率約8%到9%。2024年獲利大約在1.36億元，2024年EPS為3.6元。
