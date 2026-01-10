提供民眾舒適安全健行 飛鳳山觀日坪步道1/12修繕開工

飛鳳山為新竹縣知名的健行步道。





新竹縣芎林鄉飛鳳山受到許多登山客喜愛，其中更是適合闔家大小健行的路線，為了修繕「觀日坪2800步道」，新竹縣政府積極向中央爭取經費，「新竹縣飛鳳山觀日坪2800步道修繕工程」將於1月12日正式開工，工期約180個日曆天，未來完工後，預計能提供民眾更舒適、安全的健行體驗。

此案由新竹縣政府向中央爭取經費，獲得交通部觀光署核定補助新臺幣540萬元，縣府配合款360萬元，加上地方自償款100萬元，總計投入1,000萬元辦理，將以「現況既有步道範圍」進行優化，針對老舊破損的涼亭及休憩設施進行更新，並非大規模開發，目的是在保留飛鳳山自然原始風貌的同時，透過公共設施的改善，讓山友走得更安心、更舒適。

飛鳳山觀日坪2800步道全長約2.8公里，海拔介於180至455公尺之間，橫跨新鳳村、石潭村等行政區，現況多為自然盤根型土路。由於步道周邊土地多屬私有地，縣府特別注重改善設施與尊重私有產權間的平衡。為此，縣府團隊與地方溝通協調後，以安全為前提，針對步道沿線既有設施進行原地修繕、強化與提升為目標，完成相關規劃設計作業。





