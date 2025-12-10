提供犯罪防治實證基礎 司法官學院辦學術發表會鎖定4大議題

司法官學院舉辦學術發表會現場。法務部提供



孕育我國司法人員的重要搖籃法務部司法官學院，昨日舉辦一場「2025年刑事政策與犯罪防治研究學術發表會」，研究的議題橫跨近年我國面的電信詐欺、洗錢、資恐、毒品及高齡長期刑受刑人的處遇，所有研究報告全都在網路公開，供社會各界參考，以推動相關領域的進一步發展，同時為我國犯罪防治政策提供更多實證基礎。

司法官學院舉辦學術發表會。法務部提供

這次研討會司法官學院聯合行政院洗錢防制辦公室及國立中正大學等單位共同舉辦，並於會中舉行第12屆「傑出碩博士犯罪防治研究論文獎」頒獎典禮。活動由司法官學院院長吳巡龍主持，法務部部長鄭銘謙、法務部政務次長暨洗錢防制辦公室主任徐錫祥等多位重要嘉賓蒞臨參與。

法務部長鄭銘謙。法務部提供

鄭銘謙表示，司法官學院犯罪防治研究中心自2013年成立以來，致力於成為國家重要智庫，並在刑事政策與犯罪防治領域取得多項重要成果。本次學術發表會的四場實證研究，針對不同議題提出具體建議，期盼能為政府相關單位的實務推動提供方向與助益。鄭銘謙也期勉更多學術研究者及年輕學子投入此領域，深化刑事司法研究，促進司法制度進步，進而推動社會健康與和諧發展。

這次發表會共安排四個主題研究報告，內容涵蓋多元且具時效性的重要議題，包括：

1. 我國信託及公司服務業防制洗錢與資恐制度之監理及抵減措施

此場次分析我國TCSP（信託及公司服務業）產業現況與監理機制，參考國際先進經驗，提出近、中、長期管理架構建議，以強化防制洗錢與打擊資恐的制度。

2. 高齡長刑期受刑人處遇對策與作為之研究

探討高齡化趨勢下，高齡長刑期受刑人比例上升所帶來的處遇挑戰，並提出未來政策規劃建議。

3. 電信網路詐欺集團犯罪之跨部門防制經驗研究

比較美國、歐洲、日本及韓國的防詐經驗，分析我國在法制、電子證據取得、金融阻斷及跨境追查方面的問題，並提出短、中、長期政策建議以完善防詐體系。

4. 113年犯罪狀況及其分析－施用毒品者起訴前轉向處遇之機制整合

以司法官學院出版的「113年犯罪狀況及其分析」專書為基礎，探討緩起訴附帶社區處遇機制的挑戰，並提出符合政府「五打七安」政策目標的整合性建議。

碩博士論文獎得主與貴賓合影，第一排左起依序為司法官學院院長吳巡龍、台高檢署高雄檢察分署檢察長朱家崎、法務部政務次長徐錫祥、法務部長鄭銘謙、台高檢署檢察長張斗輝、法醫研究所所長侯寬仁、犯罪研究中心主任鄭添成。法務部提供

此外，發表會特別設置傑出論文獎頒獎環節，以表彰在犯罪防治與刑事政策領域具有卓越貢獻的研究者，進而鼓勵優秀人才投入相關研究，為我國犯罪防治政策提供更多實證基礎與創新思維。

這次學術發表會由司法官學院犯罪防治研究中心規劃主辦，主要目的在促進刑事政策與犯罪防治領域的交流與合作。各場次研究報告將於司法官學院犯罪防治研究中心網站（https://www.cprc.moj.gov.tw/）公開，供社會各界參考，以推動相關領域的進一步發展。

