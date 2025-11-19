提供縣民優質運動休閒場域 雲林縣立田徑場11/20起開放民眾使用

雲林縣立田徑場自11月20日開放民眾使用／縣府提供





雲林縣立田徑場作為114全國運動會的主場地，成功完成不可能的任務，為活化空間，提供縣民優質運動休閒場域，雲縣府今(19)日正式宣布:雲林縣立田徑場自11月20日開放民眾使用，時間為上午6時至晚間9時，民眾可自由免費進出使用及停車，周邊景觀照明並維持至午夜12時。

縣長張麗善表示，雲林縣立田徑場順利完成114年全國運動會主場地的任務，於10月23日完美落幕，場地不但符合國家標準，亦符合世界田徑總會第一級國際標準，在今日交接及盤點後，由雲林縣交工局將園區與設施正式交給教育處。

張麗善說，田徑場主跑道與戶外每日開放時間為上午6時至晚間9時，民眾可自由進出使用，主要出入口位於正門大廳，民眾由此即可進入跑道區進行運動，周邊景觀步道照明則維持至午夜12時，營造明亮、安全的夜間運動與休憩空間，從明天開始，室內跟戶外通通開放，鄉親可以免費到此運動、休閒，甚至晚上也可來這裡跳跳大會舞，或是健走或是寒暄。

張麗善指出，雲林縣立田徑場廣闊，佔地9.7公頃又緊鄰高鐵得地利之便，可容納1萬5千人，未來不論國際賽事、全國賽事或大型演唱會，都歡迎也會爭取到此舉辦，活化空間、活絡地方，也提升雲林知名度，同時可帶動經濟產業發展。而縣內自辦的活動目前規劃有跨年晚會在此舉辦，此外也會陸續評估推出其他適當的活動。

教育處長邱孝文說明，雲林縣立田徑場除了符合世界田徑總會認定的國際標準田徑場，且在這次全國運動會裡中，創下多項大會紀錄及打破全國紀錄外；雲林縣立田徑場自規劃之始，就以社區共融的觀念來進行設計，除了舉辦大型賽事與活動，平時更能提供民眾運動及休憩使用，旁邊設立籃球場和完善的人行道與景觀燈，成為完整的運動園區，為提升縣民的生活品質，今日由本處接管後，將正式開放民眾使用。

邱孝文說，田徑場內部跑道、外部籃球場將從早上6時到晚上9時，全面開放運用，另外，戶外景觀步道燈光部分到晚上12時，原則上整個田徑場是充分提供給民眾使用，未來將配合相關大型活動舉辦，只要日期上不衝突，歡迎各界前來申請，讓田徑場發揮它最大的功能與效益。此外也會隨時依照民眾的需求，定期滾動檢討，進行必要的調整，讓後續營運更符合縣民的期待。

雲林縣立體育場長孫瑞鴻提醒，田徑場以田徑運動為主要用途，禁止攜帶輪類器具、穿著高跟鞋進入，亦不得從事易損害場地之活動，如足球、棒球、橄欖球、溜冰、滑板等。惟室內空間及二樓看臺目前暫不對外開放，若個人或團體欲於場地舉辦活動，請上網站依使用辦法提前提出申請。

孫瑞鴻說，縣府期盼鄉親可以善加利用此場域，場地為全民共享，也呼籲使用者共同維護整潔與秩序，若因天候、節慶或活動需要調整開放時間，將另行公告。未來，在大家的努力下，讓田徑場成為雲林重要的運動、休閒、活動辦理與社區交流核心，讓運動風氣在地深耕，帶動縣民健康與城市活力再升級。

雲林縣交工局將園區與設施正式交給教育處／縣府提供

