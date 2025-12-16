提供近千坪土地 助緣打造環保新道場

台中龍井環保站，近日土地要歸還，於是急於尋覓新的環保點，慈濟志工「柯秀英」，捐出千坪的場地，無償提供作為環保站。這裡原本是志工柯秀英30年前開設的幼兒園，但已經停業多年，有近千坪的空間，能讓志工充分利用，目前志工邊整理、還邊做環保，資源回收不中斷。

志工用接力的方式，傳遞環保磚，要把它鋪在靠近大門口的這個區塊。

20多年前，這裡是間幼兒園，經營者是慈濟志工柯秀英，幼兒園停業以後，近千坪的場地，就閒置下來。今年8月，原本的龍井環保站，地主要收回土地，志工發愁，新的環保站要遷去哪裡，志工柯秀英得知消息，願意無償提供這裡，成立新的環保站。

慈濟志工 柯秀英：「上人跟活菩薩都在提醒我，就是那種感恩大地，感恩大家，大家很喜歡，每一個人來，都充滿了感恩的心，說這個場地，真的是帶給我們很歡喜。」

因為時間緊迫，志工很快地整理場地，把雜物清走，空間規劃好，把握時間，邊整地邊做環保。

慈濟志工 楊呈專：「剛開始的時候也很匆促，一些回收，就全部都運進來了，剛開始，的確有一點凌亂，但是後來，越來越步上正軌。」

志工也用心邀請鄰近的會眾一起來做環保。

慈濟志工 張素媛：「大家很用心一早(就來)，菩薩有的80幾歲了，我會快一點準備小點心、咖啡，讓他們喝，讓他們吃，先吃了才有力氣工作。」

志工柯秀英的兒子和孫子，假日從嘉義回到台中，也會一起來。

柯秀英的兒子 陳鈞博：「過去是教育小朋友的一個場地，現在可以轉換成一個慈濟的道場，能夠接引更多慈濟的會眾。」

因為場地真的很大，志工用心規劃，希望能充分利用這個地方，明天龍井區的浴佛有機會在這裡舉行，讓更多人認識慈濟。

