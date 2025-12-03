提供馬修派瑞K他命 涉案醫將判刑最重恐囚40年

（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）美劇「六人行」（Friends）男星馬修派瑞（Matthew Perry）2023年因藥物過量致死，在他離世前幾個月提供K他命（ketamine）給他的一名醫師，明天將在洛杉磯面臨判刑。

法新社報導，43歲的普拉森西亞（Salvador Plasencia）是因馬修派瑞之死而被起訴的5人之一，他先前已承認4項分銷K他命的罪名。

他面臨最重40年徒刑，以及可能高達數百萬美元的罰款，也將被吊銷醫師執照。

在先前聽證會上，普拉森西亞的律師高德斯坦（Karen Goldstein）表示，她的客戶對自身行為深感懊悔。

高德斯坦透過聲明表示：「普拉森西亞醫師對他提供K他命給馬修派瑞時所做的治療決定深感懊悔。」

「他完全承擔責任…承認他未能保護派瑞先生這位因成癮而特別脆弱的患者。」

普拉森西亞並未提供致命劑量的K他命給馬修派瑞，但他在馬修派瑞被發現陳屍洛杉磯家中熱水浴缸的前幾週，曾供應藥物給這位演員。

另一名醫師查維斯（Mark Chavez）已於10月承認共謀分銷K他命給馬修派瑞。

據稱，普拉森西亞從查維斯那裡購買K他命，再以極高的價格轉賣給馬修派瑞。

在檢方提交的一則簡訊中，普拉森西亞曾寫道：「我想知道這個白痴會付多少錢。」

另外4名也已承認參與向馬修派瑞提供藥物的人，將在未來幾個月內被判刑。

其中包括被稱為「K他命女王」、供應藥物給高階客戶和名人的桑哈（Jasveen Sangha），她可能面臨最高65年徒刑。

馬修派瑞的同住私人助理及另一名男子，已於8月承認共謀分銷K他命的罪名。（編譯：李佩珊）1141203