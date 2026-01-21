提供「可靠的最後一哩路接駁」 Uber叫車嵌入BART APP享5元抵扣

灣區捷運（BART）20日宣布與叫車平台Uber展開合作，未來乘客可透過BART官方APP應用程式，直接預訂往返捷運站的Uber短程接駁服務，進一步提升轉乘便利性。

BART表示，這項於周二公布的新合作，主要為解決部分乘客住家或目的地距離捷運站步行距離過遠，或當地公車與軌道運輸服務不足的問題，藉此提供更「可靠的最後一哩路接駁」，吸引更多民眾使用大眾運輸。

BART總經理鮑爾斯(Bob Powers)指出，與Uber合作將有助於吸引新乘客，也能簡化原本需另行叫車的流程。他並表示，隨著BART推動在捷運站停車場興建更多住宅，此一合作有助於擴大民眾進出車站的交通選項。

鮑爾斯於周二上午舉行的記者會上表示，這項計畫的核心在於科技、創新與跨界合作，目標是讓公共運輸「對所有人而言更容易使用，也更方便」。

根據合作內容，乘客可透過BART APP規畫並支付2至7哩的Uber行程，App中亦會顯示整段旅程的預估時間，讓乘客能一次掌握從起點到終點的完整動線。

Uber方面表示，透過將叫車服務直接整合進BART APP，可提升公共運輸的彈性與可靠性。Uber交通夥伴關係主管Chris Margaronis指出，此舉有助於擴大交通服務覆蓋範圍，特別是對交通資源較不足地區的居民而言，將帶來實質便利。

此外，雙方合作初期推出限時優惠，凡行程起點或終點位於指定10個捷運站之一的Uber行程，可享每趟5美元折扣，乘客在七個日曆天內最多可使用六次。

提供折扣的捷運站包括安蒂奧克（Antioch）、灣岬（Bay Point）、康柯德（Concord）、德利市（Daly City）、果谷（Fruitvale）、雷克梅里特（Lake Merritt）、麥克阿瑟（MacArthur）、列治文市（Richmond）、核桃溪（Walnut Creek）及西屋崙（West Oakland）等站。

