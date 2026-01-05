提修兩岸條例被藍酸「撐兩天撤案」 林宜瑾：沒成案何來撤案？

綠委林宜瑾近日提出《兩岸人民關係條例》修正案，要將「台灣地區與大陸地區」改為「台灣與中華人民共和國」，刪除「國家統一前」等用語，獲超過20位立委連署。不過今（5）日有藍委表示，該提案已經撤案，大酸「兩國論提案」只撐兩天，對此林宜瑾反嗆，「沒有成案何來撤案」，並透露還有立委想連署。

多名藍委稍早在社群上公告，林宜瑾所提出的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正案，已經撤案。不過林本人發布三點聲明回擊，表示沒有成案何來撤案？

廣告 廣告

林宜瑾說明法案最新進度，表示還有委員同仁要連署，又因此案牽涉範圍廣，許多條文須跟著變動，既要修就要完整修，尚需時間，並且議事處對提案做出許多修正建議，要求國民黨立即停止造謠。

而國民黨立院黨團發布聲明，稱依據立法院提案紀錄，林宜瑾的確是提案後，自行撤案，白紙黑字均有紀錄可查。現在林宜瑾是大街嚷嚷提案，小巷惦惦撤案，敢提不敢認？原來這就是民進黨主張台獨的決心及勇氣？

國民黨團表示，兩國論提案前輩蔡易餘的提案至少還撐了七天，現在二天不到，自行撤案還不敢認，呼籲林宜瑾或民進黨團盡快送案。

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

轟綠委提修兩岸條例是「務虛台獨」 張景森：不如主動撤案

綠委提案修兩岸條例 國台辦：若碰紅線將採取「斷然措施」

綠委擬修兩岸條例改「兩國」 鄭麗文轟：台獨成政治生涯危機救命湯