提倡「石虎柳丁」理念非在標章！大苑子聲明挨批：太牽強

大苑子飲品日前標榜選用友善耕作的「石虎柳丁」，不過其曾長期合作的長壽天然農場發聲明強調，「今年度本農場與大苑子未有石虎柳丁合作，也未供貨」。對此，大苑子19日晚間發布最新聲明，卻又被網友批評「硬拗實在有點牽強」。

大苑子飲品日前宣布 台灣鮮搾柳丁綠 選用友善耕作的「石虎柳丁」，卻遭爆「一顆都沒買」引發熱議 。（圖／翻攝自 大苑子臉書粉專 ）

大苑子19日在臉書發布聲明，認定「南投中寮=石虎友善產區」，目前當地已有超過10組以上的石虎守衛隊，農民普遍以更友善方式管理果園。大苑子的核心精神是：只要支持南投中寮的柳丁，就是支持石虎友善的土地。

大苑子表示，自2017年起深耕南投中寮至今8年，累積採購當地柳丁已超過300萬公斤，長期以行動支持在地農家與石虎棲地環境。2024年向張鴻濱先生採購約4.5萬公斤，自2018年至今，累積採購超過50萬公斤。今年推廣「石虎柳丁」原已規劃持續採購，因此才會提前與張鴻濱先生聯繫、至果園拍攝介紹產區；至11/19大苑子仍強烈表達採購意願。因張鴻濱先生產原地勢較高，過往合作採收期多落在每年1月開始。

「未採購標章≠未採購石虎柳丁」。大苑子解釋，他們訴求不在標章，而在理念倡議。大苑子從未宣稱使用「石虎友善農作」標章，支持南投中寮等於支持石虎棲地的友善農業，完整流程皆維持透明，無混淆之意。

最後大苑子提到，前往張鴻濱先生產區拍攝的目的是透過影像呈現土地如何兼顧農作與生態，期望讓大眾更理解「南投中寮石虎友善」的真實現況與努力。本事件造成社會大眾困擾，深感抱歉。

大苑子提出5點聲明，遭網友批評解釋得太牽強 。（圖／翻攝自 大苑子臉書粉專 ）

但聲明一出，許多網友仍不接受，紛紛直批「裝潢得防火標章也是要另外購買，沒有購買不得稱之為防火材質。消防檢查就是要看標章！同理，沒有標章就不是石虎柳丁，謝謝！」、「為什麼只有台灣大學可以叫台大，我們覺得只要是設立在台灣的大學都可以叫台大」、「硬拗實在有點牽強，誠實面對這次的過錯，不是會讓人更加認同，結果是這樣！」、「這種講法太牽扯了吧，盜用的標章，然後再有的沒有的，品牌用詐騙行為模式了！」、「不要玩文字遊戲了！沒有使用石虎柳丁就是沒有，是在硬拗什麼啦」。

