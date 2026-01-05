提兩岸條例修法撤案了？林宜瑾辦公室澄清：還沒送出去

民進黨立委林宜瑾日前提出《兩岸人民關係條例》修正草案，擬將法案更名並刪除「國家統一前」字眼，但國民黨立委羅智強今天表示，相關修法撤案了。不過，林宜瑾辦公室回應，該案還在辦公室沒送出去，沒人撤案，也沒人撤簽。

林宜瑾。（圖／中天新聞）

林宜瑾日前表示，台灣與中華人民共和國本就分屬兩國，且台灣未有一天受中華人民共和國統治，這些都是國際級的基本常識。然而，我國部分法律卻昧於如此事實，至今以一廂情願的幻想世界觀規範兩國關係，「兩岸人民關係條例」就是一例。

林宜瑾指出，自己除了提案將法律名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》外，也刪除原條文中「國家統一前」以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，使各法條進一步符合於基本事實。

林宜瑾。（圖／翻攝林宜瑾臉書）

羅智強今天在臉書發文表示，「號外：賴清德子弟兵林宜瑾的《兩國條例》撤案了！」洪孟楷也說，「據可靠消息指出，民進黨委員今日已去撤案，望周知！」但林宜瑾辦公室澄清，該案還未送出，且沒人撤案，也沒人撤簽。

林宜瑾提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，引發關注。（圖／翻攝林宜瑾臉書）

另外，根據《TVBS》報導，國民黨團表示，詢問議事處得到的回覆是林宜瑾已撤案；民進黨團人士則說，該案還在程序中，沒撤案問題，但相關修法內容會再調整。

