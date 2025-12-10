提公費助理法反制陳玉珍 許智傑：延續立法專業、提升問政品質

許智傑提出公費助理法，是為了要保障助理權益，同時也規範義務，讓助理延續立法專業，更能提升問政品質。 圖：許智傑競選總部/提供

[Newtalk新聞] 針對國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化法案，司法委員會排審許智傑提出公費助理法反制，許智傑表示，助理是民主政治運作相當重要的一環，他提出公費助理法案，是為了要保障助理權益，同時也規範義務，希望讓助理延續立法專業，更能提升問政品質，希望國民黨三思。

許智傑指出，對於立法委員來說，助理是夥伴、家人，提出「立法院公費助理任用法案」，就是為了提升助理薪資待遇，保障助理的工作權益，並且加上其義務跟規範，包括利益迴避、保密規範、滲透間諜行為等，更符合社會期待，希望讓助理更能延續立法的專業，更能提升立法委員問政的品質。

他說，不論藍綠白都有許多助理表示，非常反對國民黨提出立委自肥的法案，希望撤回這樣的提案，但敢怒不敢言，助理們看到許智傑提出這樣的法案都很欣慰，謝謝莊瑞雄委員排審，讓助理的權益再度受到重視。

