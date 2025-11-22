提公路客運調高運價！ 客運公會：爭取每名駕駛加薪5000元
台灣公路客運分一般公路客運與國道客運，新冠肺炎疫情後營運皆未回春，考量成本提高、駕駛荒未解，客運公會已向交通部公路局提出一般公路客運運價檢討建議，不漲票價，但合理成本盼調高13％，期待路線虧損補貼能夠多挹注業者，並再爭取額外補貼為每名駕駛加薪5000元。
民國108年一般公路及國道客運路線共有637條，載客1.2億人次，客運收入118億元。5年後的113年，路線減少至539條，載客8075萬人次，客運收入72億元，運量與營收逐年減少。今年1至9月路線剩529條，載客5982萬人次，客運收入54億元，都未回歸疫前同期水準。
客運成本及運價依規定每2年檢討，一般公路客運運價於112年曾經調高過一次，客運公會全聯會祕書長謝界田說明，由於油料、人事、維修等物價上漲，營運成本增高，11月中提報運價檢討建議，希望把每車公里合理成本自現行45.851元調高到51.977元，調整後依舊比六都的公車合理成本低，但今年評估不調票價，盼透過調升合理成本，爭取更多路線虧損補貼。
目前公路客運仍缺671名駕駛，謝界田說，六都預算較充裕，補助可替駕駛加薪，擔憂若公路客運沒加薪，駕駛恐往較高薪的市區公車流動，盼公路局能夠比照六都為駕駛調薪，希望能夠爭取薪資補貼5000元。另政府推動119年客運電動化，將影響現行運價18項成本的計算公式，呼籲也應盡快調整。
公路局表示，一般公路客運運價調整案初審中，後續將送公路局公路客運審議會審查。
看更多 CTWANT 文章
大苑子董座親赴果園道歉 農場再發聲：今年不賣任何一顆石虎柳丁給他們
整理亡母遺物翻出「漫畫收藏頂點」！拍賣價破紀錄 兄弟爽賺近3億
日本傳遊客變少、住宿降價「一票人取消重訂」 林氏璧曝真實狀況
其他人也在看
新聞眼／輝達王牌在手 藍白協調不能再拖
二○二六年選舉藍白合氣氛濃，新北是兵家必爭之地，本該是藍白合最佳「起手式」的戰略城市，但民進黨蘇巧慧和民眾黨黃國昌已率先...聯合新聞網 ・ 1 天前
外銀：歐元、澳幣具上行空間
在美元中期偏弱與全球貨幣政策調整持續發酵的背景下，外銀普遍對未來半年主要非美貨幣，抱持偏多看法，又以歐元與澳幣最受青睞，為各機構共同看好的兩大貨幣。工商時報 ・ 1 天前
美對等關稅快掀牌！農業部長陳駿季：我對台灣農業超有信心
美國對等關稅恐衝擊台灣農業！農業部長陳駿季今天參加農業部農業試驗所130週年慶時表示，台美關稅可能馬上就要開牌了，外界感到擔心，但他一點都不擔心，對臺灣農業品非常有信心，強調全球競爭下，農業科技是支持產業發展的支撐力及驅動力，加上國與國互相合作，我國農產品能開拓更高端的市場。自由時報 ・ 1 天前
輝達救不了全村？投資人臨感恩節 轉而指望Fed下月決策
標普500指數周五出現5月以來最全面反彈，但周線仍跌近2%。投資人始料未及的是，在泡沫疑慮、經濟降溫疑慮，加上獲利了結同...聯合新聞網 ・ 1 天前
聯準會放鴿 美股上演大反攻
美國聯準會（Fed）三把手威廉斯（John Williams）暗示，12月有機會再次降息，激勵美股21日強勁反彈，一甩前日跌深陰霾，道瓊工業指數大漲將近500點，但科技股表現相對疲弱。美國年終購物旺季即將登場，未來一周市場聚焦零售銷售數據與黑色星期五買氣，並藉以觀察美國經濟狀況。工商時報 ・ 1 天前
工商社論》國際金融市場動盪下的央行匯率對策
歲末年終前的國際金融市場，頗不平靜。當市場對美國聯準會（Fed）12月降息預期降溫之際，新發表的鴿派談話，又讓降息機率迅速攀升，也讓原本的美元指數強勢反彈，北亞貨幣面臨整體性貶值壓力的現況，出現了新的變數。台灣一方面要承受這種集體性的匯率波動氛圍，另一方面，經濟學人點名「台灣病」引發的議論同樣聚焦在匯率上，強調新台幣長期被嚴重低估，存有不小的升值空間。市場的動盪、結構的爭辯，加上匯率操縱國名單與台美談判的風吹草動，不只影響新台幣走勢的因素多元複雜，更讓央行的貨幣政策空間廣受關注。工商時報 ・ 1 天前
攜李四川保住輝達！ 蔣萬安：談判複雜、也許出書分享
輝達落腳北士科T17、T18終於定案，台北市長蔣萬安希望明年初，可以與輝達完成地上權簽約、年中動工。只是紛擾半年，終於塵埃落定，蔣萬安分享這過程面臨的挑戰，還有政治攻防，直說超乎外界想像，未來出書或者寫回憶錄，會好好跟大家分享。 #蔣萬安#李四川#輝達東森新聞影音 ・ 1 天前
公路客運盼調運價 駕駛加薪5000
台灣公路客運分一般公路客運與國道客運，新冠肺炎疫情後營運皆未回春，考量成本提高、駕駛荒未解，客運公會已向交通部公路局提出一般公路客運運價檢討建議，不漲票價，但合理成本盼調高13％，期待路線虧損補貼能夠多挹注業者，並再爭取額外補貼為每名駕駛加薪5000元。中時新聞網 ・ 1 天前
蔣萬安盼農曆年前與輝達簽約
記者王誌成∕台北報導 台北市政府與新壽簽署北士科Ｔ十七、Ｔ十八基地解約協議。台北市長…中華日報 ・ 1 天前
《交通》公路客運盼調運價 駕駛加薪5000元
【時報-台北電】台灣公路客運分一般公路客運與國道客運，新冠肺炎疫情後營運皆未回春，考量成本提高、駕駛荒未解，客運公會已向交通部公路局提出一般公路客運運價檢討建議，不漲票價，但合理成本盼調高13％，期待路線虧損補貼能夠多挹注業者，並再爭取額外補貼為每名駕駛加薪5000元。 民國108年一般公路及國道客運路線共有637條，載客1.2億人次，客運收入118億元。5年後的113年，路線減少至539條，載客8075萬人次，客運收入72億元，運量與營逐年減少。今年1至9月路線剩529條，載客5982萬人次，客運收入54億元，都未回歸疫前同期水準。 客運成本及運價依規定每2年檢討，一般公路客運運價於112年曾經調高過一次，客運公會全聯會祕書長謝界田說明，由於油料、人事、維修等物價上漲，營運成本增高，11月中提報運價檢討建議，希望把每車公里合理成本自現行45.851元調高到51.977元，調整後依舊比六都的公車合理成本低，但今年評估不調票價，盼透過調升合理成本，爭取更多路線虧損補貼。 目前公路客運仍缺671名駕駛，謝界田說，六都預算較充裕，補助可替駕駛加薪，擔憂若公路客運沒加薪，駕駛恐往較高薪的市區公時報資訊 ・ 1 天前
《各報要聞》輝達轉機？美擬放行H200晶片輸中
【時報-台北電】美國GPU巨頭輝達（NVIDIA）產品有望重新出口至中國。消息人士指出，隨著中美雙邊關係緩和，以及希望提振美國先進技術出口至中國的背景下，美國政府正考慮批准，向中國出售輝達的H200人工智慧（AI）晶片。 路透引述消息人士談話指出，負責監督出口管制的美國商務部，正就改變對中出口AI晶片限制一事進行審查，目前尚未做出最終決定，也強調計畫可能改變。 報導指出，美國若同意輝達出售H200給中國，意味美國對中態度將更加友善；但也可能會被視為對中方的讓步，進而引發對中強硬派人士的反彈。這些人士認為，出售更先進的AI晶片給中國，可能幫助其大幅提升軍事能力。 報導表示，2024年發表的H200晶片，比其前一代產品H100擁有更多的高頻寬記憶體，處理資料更快速。據估計，H200性能是輝達為中國市場特製的H20的兩倍。 輝達未直接對此審查發表評論，但表示現行監管規定，使公司無法在中國提供具有競爭力的AI數據中心晶片，將這一龐大市場拱手讓給迅速發展的外國競爭對手。 輝達執行長黃仁勳曾多次強調中國市場的重要性。他說，由於美國的出口限制，輝達對中晶片銷售陷入停滯，預計未來兩季在中國的銷售額將是時報資訊 ・ 1 天前
輝達轉機？美擬放行H200晶片輸中
美國GPU巨頭輝達（NVIDIA）產品有望重新出口至中國。消息人士指出，隨著中美雙邊關係緩和，以及希望提振美國先進技術出口至中國的背景下，美國政府正考慮批准，向中國出售輝達的H200人工智慧（AI）晶片。工商時報 ・ 1 天前
《各報要聞》聯準會放鴿 美股上演大反攻
【時報-台北電】美國聯準會（Fed）三把手威廉斯（John Williams）暗示，12月有機會再次降息，激勵美股21日強勁反彈，一甩前日跌深陰霾，道瓊工業指數大漲將近500點，但科技股表現相對疲弱。美國年終購物旺季即將登場，未來一周市場聚焦零售銷售數據與黑色星期五買氣，並藉以觀察美國經濟狀況。 紐約聯準銀行總裁威廉斯演說中指出，聯準會「近期」仍有降息空間，且不致於危及通膨目標。此番言論被視為是9至10日例會的降息訊號，期貨市場押注12月降息機率，瞬間由40％躥升至將近72％。 威廉斯在利率政策擁有永久投票權，且同時擔任聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席，鴿派言論一出，帶動美股四大指數連袂走高。 道瓊工業指數21日勁升1.08％或493.15點，收在46,245.41點；標普500指數大漲0.98％，報6,602.99點，那斯達克指數上揚0.88％，報22,273.08點。費城半導體指數上漲0.86％，但台積電ADR下跌0.88％。 投資機構Baird投資策略師梅菲爾德（Ross Mayfield）表示，12月降息機率躥升，成為21日美股上漲的最大推手。 AI類股估值過高和企業投資A時報資訊 ・ 1 天前
川普關稅戰全球收網 台灣準備好匯率戰了嗎？Feat. 劉名寰
全球市場的風險偏好快速切換！這一周來全球主要股市大玩「變臉秀」，天天切換紅綠行情。市場報導當然把問題指向「AI泡沫」說，一直在「救全村」的輝達NVIDIA，似乎成了這次「滅村」的兇手。理智尚未斷線的經濟學者認為，或許可以觀察的更細微，今年讓股匯市激烈震盪的川普關稅「大刀」，現在進入年底收網，川普政府急推減稅、加快與歐盟、日本、韓國簽訂協議，在內政壓力下，同時讓川普政府急於為期中選舉失利止血。中時財經即時 ・ 1 天前
砸250億對抗關稅衝擊！企業申援破2千件 經長承諾「撐傘到2027」
[FTNN新聞網]財經中心/綜合報導因應美國關稅升高帶來的供應鏈壓力，經濟部在台北舉辦「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」跨部會聯合說明會，協助企業掌握...FTNN新聞網 ・ 1 天前
關稅協議即將拍板？翁履中：若是為了「5個百分點」 台灣得付出多大代價
根據《金融時報》報導，美台關稅協議草案，內容包括台灣承諾對美投資約4000億美元，作為換取降低目前對台灣加徵20%關稅。對此，經濟部長龔明鑫21日回應，目前尚未確定。旅美教授翁履中認為，若是為了那「5個百分點」，台灣得付出多大的代價？台灣的「不可取代性」恐將被稀釋。表面是守住矽盾，實際上可能在替別人裝甲。中時新聞網 ・ 22 小時前
聯準會放鴿降息機率增 美股上演反彈秀
聯準會（Fed）三把手威廉斯（John Williams）暗示12月有機會再次降息，激勵美股21日強勁反彈，一甩前日跌深陰霾，道瓊工業指數大漲將近500點，但科技股表現相對疲弱。美國年終購物旺季即將登場，未來一周市場聚焦零售銷售數據與黑色星期五買氣，藉以觀察美國經濟狀況。中時財經即時 ・ 1 天前
聯準會鴿聲響起美股回神、台積電ADR反跌！ 台股回檔2千點後醞釀反彈行情
聯準會鴿聲響起，重要成員暗示今年可能再次降息！美股反彈，道瓊工業指數上漲493.15點、1.08%，那斯達克指數漲0.88%，標普500指數上漲0.98%，費城半導體指數上揚0.86%，不過台積電ADR卻下跌0.88%，投信法人表示，經濟環境未出現重大變化，且無非經濟因素衝擊下，台股多頭行情並未轉向，台股21日大跌991點，只是資金進行換手，搭配修復行情，股價醞釀反彈量能。太報 ・ 1 天前
《國際產業》輝達財報還透露了什麼! 大行分析師這樣看
【時報-台北電】美股在過去兩三天發生讓人眼花撩亂的走勢，全球AI領導企業輝達(Nvidia)在周三(11月19日)盤後公布亮眼的季度財報和財測，然而在公布前，美股和輝達先行漲了一波。周四上午交易員繼續歡呼，但可能因為非農和失業報告在上午的公布，以及對輝達財報的反省，當日午間開始減弱漲勢，收盤輝達和四大指數皆明顯受挫。在周五的交易，輝達再跌0.97%，收178.88美元。交易員可能開始注意到，他們以為從財報中得到所有答案，事實上還有許多問題待釐清。 輝達公布第三季財報，主要重點為營收達到570億美元，季增22%，年增62%。GAAP和非GAAP毛利率分別為73.4%和73.6%。GAAP和非 GAAP每股盈餘皆為1.30美元。對第四季的展望重點，包括預計營收為650億美元，正負2%。GAAP毛利率預估為74.8%，正負0.5個百分點。GAAP營業費用預估為約67億美元。 財務長Colette Kress在電話會議上回復了有關資料中心營運商低估GPU折舊的問題。Kress說，大多數不具備CUDA架構的加速器，隨著模型技術的演進，它們沒幾年就被淘汰。但得益於CUDA，輝達6年前推出的A100時報資訊 ・ 1 天前
輝達扛「全村希望」壓力大！黃仁勳向員工吐苦水：哪怕業績差一點世界都將崩潰
輝達在19日盤後公布第3季財報，交出亮眼成績單，並對第4季銷售額給出優於市場預期的指引。輝達執行長黃仁勳表示，他看到的不是人工智慧泡沫，而是一個轉捩點。他認為，輝達專精的運算技術將滲透到從程式編寫到日常生活中運行機器人的各個領域。根據《商業內幕》報導，輝達在19日盤後公布破紀錄財報，黃仁勳也駁斥了關於人工智慧泡沫的各種說法。這份財報推升股價在盤後飆升，但隔......風傳媒 ・ 1 天前