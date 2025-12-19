【提再審證清白4-1】配合款爆弊端牽連10餘縣議員 金中玉：3張偽造牋單讓我入獄

cnews204251219a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

前新北市議員金中玉，因涉及縣議員配合補助款案，被法院依貪污治罪條例判刑3年10月，原以為纏訴近20年的貪污案，就此畫下句點。但2024年還在監服刑的他，毅然提出再審要求，第一次再審要求雖被法院，以沒有新事證、新證據為由駁回。如今已獲假釋新生的金中玉，卻二度提出再審，雖然一路在司法訴訟上顛簸前行，但他篤信自身的清白。

1998年起，就當選台北縣第14屆議員，連任3屆的金中玉說，那3張羅織他入罪，2000年5月31日涉及議員配合款的議員牋單，根本就是他人偽造的，不是自己親簽的。這麼多年來，在每一次庭審中，他都要求進行筆跡鑑定，但法院始終置若罔聞，法官也始終漠視他根本無罪的證據，尤其這個是對他最有利的證據。

金中玉表示，2010年12月25日才升格改制為新北市的台北縣，由於中央為謀求全國經濟平衡發展，得酌予補助地方政府，依財政收支劃分法第30條及地方制度法第69條規定，所編列縣府預算中，每年編列一定預算，例如1998年至2006年間的預算為1000萬元至1200萬元，以供台北縣議員有一定上限額度的地方建設建議事項的補助款項，也就是一般所謂的議員補助款。經費補助範圍，包括所屬學校購置教學設備、辦理活動、村里辦公處及各立案團體購置設備，或辦理公益活動等。

2004年，台北縣爆發議員配合款弊案。檢警調查，有民間公司集團，涉嫌勾結民代，瓜分配合款，當時有高達10餘名議員，都在調查名單中。檢警調查，2000年2、3月成立的涉案公司，負責人聯合縣議員、當時的台北縣樹林市市民代表等，互相配合分工，負責接洽其他縣議員或市民代表，有關補助款的取得及提供回扣等事宜。甚至包括有公司員工，專門以議員秘書、助理等自稱，負責接洽受補助的單位。

檢警調查，2000年至2004年間，台北縣部分民代名下，應撥用於各民間團體、里辦公處及縣立學校等單位的補助款額度，以簽立空白牋單的方式，將補助款以額度3成不等的代價，販售給2間負責仲介的公司集團，再由仲介公司負責操作後續分成等工作。

檢警認為，2000年5月間，當時的縣議員金中玉，在另1名縣議員的牽線後，借出了2張分別為45萬元的台北縣議員空白用牋，將可運用的補助款額度，由仲介公司自行使用、補助特定單位。而仲介公司，則會按每張「台北縣議員用牋」，記載的補助金額3成為酬謝。

金中玉則喊冤表示，當年因同是縣議會同僚之誼，一開始答應了借支款項，也簽下了2張議員牋單。但事後又覺不妥，於是通知縣府收回牋單。但檢警卻由仲介公司負責人辦公室，搜出了3張於2000年5月31日，分別是恢復補助三重市某社區發展協會的牋單、6月22日補助三峽鎮某社區發展協會及樹林市某國小的牋單等。而這3張牋單，明顯就是仲介公司負責人所偽造的。

金中玉表示，判決他有罪的3張牋單證據，後來涉案的仲介公司負責人也坦承，因為其中地方建設經費45萬元的1張內容寫錯，不敢再找議員重簽一張，或自己冒簽議員姓名，所以拿了以前從另外1家公司離職時，無意間夾帶出來的，在1998年度有「金中玉」簽名、蓋章的廢棄空白牋單，再依照約定內容，重新填於空白牋單上，以傳真方式快速遞交給縣府人員辦理。

金中玉強調，光是那張以地方建設經費45萬元，補助三重市某社區發展協會的牋單格式，根本就與2000年縣議會，所印製的制式表格、尺寸、大小格式等，都完全不同。事後調查的事實，在在都可證明，3張入他於罪的牋單，都是他人偽造，根本不是自己親簽的。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者謝東明攝

