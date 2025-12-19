【提再審證清白4-2】議員配合款等於民代小金庫 公督盟：廢除固定配額

cnews204251219a02

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台灣早期縣市政府，由於縣市議員有義務及權利，為地方謀福利、為地方爭取經費，而且有時縣市政府，無法一一顧及各地方的需求，所以編列預算給每名縣市議員，每年固定額度的地方建設建議事項經費，也就是所謂的「地方建設配合款」。這也成了縣市議員，為選區內鄰里工程、學校或社團，爭取經費的「小金庫」。

公民監督國會聯盟執行長張宏林說，議員配合款也有議員建議款、小額工程款、議員所提地方建設建議事項、小型工程配合款、地方建議案經費等等名詞。各縣市可能都有不同的名稱，但他們都指向同一個概念。議員透過「建議」縣市政府，例如改善地方上水溝、馬路的小工程，或是社團、協會的補助等。如果真的是「建議」，表示縣市政府可以不用理會，但如果議員的建議金額，跟縣市政府通過的金額有8成相像的時候，似乎就會出問題了。

張宏林表示，議員身為民意代表，天職是代表人民監督縣市政府的施政，但是當議員主導預算的使用，而縣市政府幾乎照單全收的狀況下，議員成了名符其實的球員兼裁判。

張宏林表示，令人擔憂的是，球員兼裁判，總是會產生角色錯置、舞弊的情形。實務上，議員不再努力監督政府，而是透過配合款做為酬謝綁樁的資金庫，甚或與工程公司、設備商分贓牟利、賺取回扣，也是常有耳聞之事。

張宏林說，監察院在2011年的調査報告，就點出「民意代表的功能本應肩負起監督行政機關之責，卻在『地方民代配合款』運用上，角色錯置爲某一計畫預算的實際推動者，而且又不用負起執行成敗的施政責任，顯不符分權制衡機制」。

張宏林說，所謂的民意代表建議事項，有問題的應該是「固定配額」這個部分。因為那等於錢就在民意代表口袋裏，擺明的就是1個民代的「小金庫」。尤其容易產生弊端的，就是民代可以指定工程、指定廠商、指定金額等。所以應該是民代有建議權，但裁量權、執行權，還是在政府行政機關手裏。政府歡迎民代看到問題立刻反應，政府也能盡快、及時的處理問題。

cnews204251219a03

2004年，台北縣爆發縣議員補助款弊案。檢警就調查發現，由於縣議員動支配合款流程，是由每位縣議員填具「台北縣議員用牋」，載明動支經費年度、欲動支項目是地方建設配合款，或是統籌分配款（牋單上可直接勾選）、補助對象、用途及補助金額後，由縣議員或經由縣議會，送交台北縣政府，分由主管單位（地方建設配合款送交主計室，統籌分配款送交財政局）進行初審。

檢警調查，接下來就是審查議員，於該年度剩餘的議員補助款額度，是否足夠支應申請。申請補助用途，是否與台北縣議會明定的地方建設配合款，及統籌分配款運用範圍相符。申請受補助對象是否已立案等等。符合規定，就由台北縣政府核定補助，並通知受補助對象提報計畫案（含工程維修案、採購案等）。當時每名縣議員可支配的固定額度，至少在1000萬元以上。因此，空白牋單也成了議員販售抽成的媒介。

除台北縣爆發議員配合款弊案，10餘名議員都牽連其中。2014年，花蓮縣也有多名議員，涉及配合款弊案，被判刑。2015年，新竹縣議會前後任6名議員，也因涉及補助款弊案被調查。當年，也有多名高雄市議員，也因涉及地方服務建議經費採購弊案，被高雄地檢署傳喚調查。2018年，屏東地區也爆發前縣議員涉貪污被調查。2023年，桃園市同樣爆發市議員配合款弊案。全台各地不少縣市前後任議員，都因配合款弊案，陸續中箭落馬。

目前已有許多縣市，紛紛取消「議員配合款」的預算科目，改以「地方建設建議事項」為名，將相關預算打散至各局處。民意代表遇到「地方需求建議」，則向縣市政府各局處反映，再由各局處視實際情形配合執行。

張宏林說，目前雖已很難看到縣市政府的預算書，有「議員配合款」或相關概念的預算科目，幾乎所有的地方首長，都會告訴你，不存在議員配合款。但有些縣市政府，會公布「議員所提地方建設事項處理明細」，也就間接承認了議員「建議」、市府「配合」使用的預算，仍舊存在。

公民監督國會聯盟表示，由於長期關注地方議員補助款的各項弊端，如要解決地方政治中的酬庸、利益交換，已要求立法院應主動修正《地方制度法》，明文規範縣市政府，不得編列議員固定額度的地方建設建議事項。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

