【提再審證清白4-4】再審平反多冤案 刑事補償慰人心
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
新北市詹姓夫婦於86年間遭頭戴全罩式安全帽的凶嫌持刀砍傷，事後被害人夫婦進行單一照片指認出蘇耀輝，最高法院在95年間將蘇耀輝判刑8年定讞，不過，調查局當年對於蘇耀輝判定不實反應的測謊報告，卻在蘇耀輝聲請再審後，被台灣高等法院認定有明顯重大瑕疵，裁定開始再審，將有望獲得平反，若改判無罪，將可依法請求刑事補償。
「再審」是為了彌補冤假錯案的救濟途徑，一旦法院裁定准予再審，原判決的既判力就會被打破，法院將重新進行審理，並根據新的事實和證據作出裁判。再審適用範圍不僅限於刑事訴訟，民事、行政、公務員懲戒，乃至於軍事審判，都有再審制度。只是，刑事訴訟涉及人身自由，冤案將嚴重侵害當事人權益，因此受到矚目的程度較高；而最著名的再審冤案就是江國慶案，此案也是獲判刑事補償1億318萬5000元的最高紀錄。
台北市大安區空軍作戰司令部85年9月12日發生了一起駭人聽聞震驚社會的營區女童姦殺案，1名陪著母親前往營區餐廳上班的5歲女童，獨自在餐廳裡看著電視，隨著午餐時間將至，人員開始忙碌，無人留意女童行蹤，正在此期間，女童遭人誘拐至福利站內的廁所。直到下午2點，女童被人發現陳屍在營區福利站廁所後方，死狀淒慘。
軍方在高層的壓力之下成立「0912專案小組」，並由法務部對營區人員排查，篩選過後實施測謊，士兵江國慶未通過，專案小組在破案壓力下對江國慶刑求，最後江國慶於86年8月13日執行槍決。在江國慶的母親鍥而不捨尋求救濟，終於獲得聲請再審的機會，再檢視當初事證，發現測謊、血跡、凶刀鑑定都有瑕疵，才於100年9月10日獲北部軍事法院判決無罪確定而沈冤昭雪。
法院過去對於再審採取一個非常限縮的立場，尤其對於發現新事實或新證據的部分，但是憲法法庭成立後，經由憲法法庭判決違憲的案例，也將在廢棄原判決後，可以聲請再審。有「卡神」之稱的楊蕙如及旗下網軍蔡福明在「關西機場事件」指揮網軍攻擊外交部大阪辦事處及公務員，被依刑法妨害公務罪判刑5月、可易科罰金確定，楊聲請釋憲經憲法法庭廢棄原確定判決，楊聲請再審獲判免訴定讞。
民事的再審案件則以前手球國手陳敬鎧的返還不當得利案為最，陳敬鎧於98年間因車禍失明向國泰保險公司請領保險金新台幣100萬元，遭檢舉還能打球、運動、跳舞、寫考試卷而涉嫌詐領保險金，刑事部分陳敬鎧被判刑1年2月定讞，保險公司則請求陳敬鎧返還保險金，陳敬鎧本來已經被判賠確定，之後聲請再審。高雄高分院審認，雖然有部分醫院的診斷認為陳敬鎧有視力受損的可能性，但新的客觀檢查（如VEP檢查）結果顯示其視覺皮質損傷（CVI）的表徵，與其外觀行為舉止無法完全推論。逆轉改判陳敬鎧勝訴確定。
刑事補償則是為了彌補冤假錯案對當事人造成的損失。刑事補償肇始於48年制定的冤獄賠償法，當時的第1條條文就明白闡述「不起訴處分或無罪之判決確定前曾受羈押者」、「依再審或非常上訴程序判決無罪確定前曾受羈押或刑之執行者」及「不依前項法令之羈押」，受害人都可依法請求國家賠償。
冤獄賠償法在100年時修法更名為「刑事補償法」，依舊賡續冤獄賠償的立法精神，是一部彌補刑事訴追無辜受害人的法律，在刑事訴追中曾受到錯誤關押的受害人，得請求國家補償。金額依照受害的情形不同，原則上每關押1日，便會折算新台幣3到5000元補償金。
以江國慶的0912冤案為例，因江國慶已遭執行死刑，以江國慶被羈押314天計算，每日補償新台幣5千元，共約新台幣157萬元，以他遭槍決當年度的國人平均餘命55.64年計算，乘以每日補償金新台幣5千元，計算出撫慰金約為新台幣1億154萬餘元，羈押的部分與死刑賠償加起來，就是1億318萬5千元。
非執行死刑的刑事補償最高案例，目前則是台南歸仁發生雙屍命案的被告謝志宏。89年6月24日清晨，台南歸仁發生雙屍命案，一女一男遭人以利刃殺害，法院認定謝志宏與郭姓被告共同持刀殺害二名被害人。
謝志宏於6月28日凌晨12時30分遭到逮捕，上午6時製作筆錄，自白持刀殺害二人，且有性侵女性被害人。此後謝志宏即一再主張有冤。不過，法院歷審均判處謝志宏死刑，100年謝志宏遭判死刑確定。
監察院在107年7月11日就謝志宏案提出調查意見，指出5大疑點，並請法務部檢察機關研議非常救濟。隨後台南高分檢檢察官林志峯重啟調查，並於9月正式聲請再審，成為台灣司法史上第二次由檢察官為死刑定讞案件聲請再審，109年台南高分院宣判謝志宏無罪，檢察官未上訴，謝志宏無罪確定。由於謝志宏共關押6834天，每日補償5000元，共獲償3417萬元，成為目前非執行死刑的刑事補償最高案例。
照片來源：民間司法改革基金會、台灣冤獄平反協會
