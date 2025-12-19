提出中英版意見書 大法官公開決裂

蔡宗珍、楊惠欽及朱富美大法官19日提出中英文版本的法律意見書，要讓全世界看到台灣司法現狀。圖為憲法法庭5月12日召開114憲立字第1號聲請案公開說明會。（本報資料照片）

呂太郎等5位大法官署名公布「114年憲判字第1號判決」後，蔡宗珍、楊惠欽及朱富美大法官19日隨即在司法院記者室，提出中英文版本的法律意見書，要讓全世界看到台灣司法現狀。事實上蔡宗珍從本案受理後多次拒絕參與評議，2個月前更是公開發出聲明稿強調，基於守護憲法的義務，不應參與案件的違法評議與判決，昨日判決出爐後更是公然決裂，開戰另5位大法官，這場司法風暴恐有後續核彈級的效應，也凸顯守法與毀憲的憲政危機。

廣告 廣告

看似「大法官茶壺內」的風暴，要回到去年底《憲法訴訟法》修法後，明定憲法法庭參與評議人數不得低於10人，因懸缺的7位大法官人事同意案卡關，目前8位大法官無法作成違憲判決，但司法院代理院長謝銘洋、陳忠五及尤伯祥、呂太郎等大法官，分別在先前不受理案件的裁定意見書內，批評憲訴法不符憲法規定，4位大法官態度一致，似乎要強渡關山、審理案件。

之後，已卸任大法官的黃虹霞也加入戰局，她接受網路節目專訪時，痛批憲法法庭怠忽職守，《鏡報》評論也引述她的論點，批憲訴法只是個法律，大法官們不用遵守，此外特定顏色的媒體及民間社團也持續帶風向，讓沒有跳出來說話的大法官們備受壓力。

蔡宗珍等3位大法官今年10月8日曾發聲明稿表示，應遵守「10名大法官門檻」的修法後規定，現行有效的憲訴法是立法院基於憲法明文授權所制定，大法官有遵守義務，無權恣意不適用，目前8位大法官無法作成違憲判決，但另5位大法官昨仍自行作成違憲判決。

眼見木已成舟，蔡宗珍等人發表中文及英文新聞稿及不同意判決的法律意見書，強調憲法法庭無法正常運作的現實困境，是因大法官缺額的事實層面，而非規範層面的法律設計，根本解決之道，應在於依憲法程序補足7位大法官缺額，而非以違法、違憲方式否定現行法律，另創不具正當性的「權力運作模式」。

3人特別強調，維繫自由民主憲政秩序，唯一正當且成本最低之路徑，仍在於各憲法機關恪守憲法、遵循有效法律，履行其憲法忠誠義務，而非以違法擴權方式回應憲政困境。