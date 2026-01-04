提到陳建仁、蘇貞昌、陳菊的任命 沈政男：根本就是綠營沒人了

要聞中心／綜合報導

前副總統陳建仁日前出任中研院院長、蘇貞昌曾兩度組閣、監察院長陳菊身體狀況不佳卻傳出無法請辭，觀察民進黨政府的人事安排，政論家、精神科名醫沈政男4日發文直指，「台灣沒人了嗎？根本就是綠營沒人了！」

陳建仁。（資料照／臉書）

以下是沈政男臉書全文：

陳建仁獲賴清德總統圈選，在三位由中研院遴選委員會選出的候選人裡脫穎而出，成為新任中研院院長，另兩位候選人是周美吟與朱敬一。

陳建仁的履歷，自己都曾說過很奇怪，但哪裡奇怪，他自己未必完全了解。

廣告 廣告

陳建仁是人類歷史上，第一個當過副總統又去當國家最高研究單位首長的人，他篤信宗教，事實上他就跟宗教開創者一樣，都是空前絕後的歷史人物。

神奇的是，當了副總統以後，陳建仁也去當了行政院長，一度也傳說可能競選二〇二四總統。陳建仁此番當選中研院院長，其實他早已當過中研院副院長，也當過國科會主委。他入閣最早則是在二〇〇三SARS期間，擔任衛生署長。

既然如此，如果陳建仁對於中研院的發展有任何想法，早在他擔任中研院副院長、副總統與行政院長期間，是不是就能提出建議，甚至施行？現在又讓他來當中研院院長，會有新的想法與做法嗎？為什麼不讓行政管理的新人出頭，讓別人來為中研院的未來貢獻新點子？

我就說，台灣在綠營主政之下，就好像沒人了嘛！

蔡英文、蘇貞昌。（資料照／臉書）

你看蘇貞昌的履歷：臺灣省議員、立法委員、屏東縣縣長、民主進步黨秘書長、臺北縣縣長、總統府秘書長、民主進步黨主席、行政院院長，行政院長還當了兩次，隔了好多年回鍋。

台灣有這麼需要蘇貞昌這樣的人嗎？行政院長還當了兩次！顯然就是綠營沒人嘛！

同樣匪夷所思的是陳菊：總統府秘書長、高雄市長、勞委會主委、監察院長，然後生病請假一年，想辭掉監察院長但賴清德不放人。

陳菊。（資料照／中天新聞）

中研院的問題在哪裡？誰適合來改革？是這樣：一年一百四十多億預算，請問每年研究成果如何？我在中研院網站只能看到公佈欄發布一小部分成果，看不到歷年集結的資料。中研院的研究成果比起國立大學如何？

殘酷地問，中研院一年有多少研究論文登上國際頂尖期刊，比如《自然》、《科學》或其他單一學科的頂尖期刊？

看不到統計資料。

朱敬一。（資料照／臉書）

事實上在這次的三位中研院院長候選人裡，朱敬一是經濟學家，也是政論名家，更對年輕人的通識教育著力甚深，而中研院已經好久沒有出現人文社科的院長，他也當過中研院副院長與國科會主委，相當適合領導中研院。

中研院特殊在於，不只有自然科學部門，在早期根本就是以人文部門開創學術名聲，最有名的院長就是蔡元培與胡適。為什麼後來沒有人文出身的院長？因為播遷來台以後，台灣出不了人文類的大師了。事實上台灣學術發展，長期重自然科學輕人文社科，已是沉痾，整個國家社會的學術發展早已失去了全人與全文化的目光與深度。

另一位周美吟也非常適合擔任中研院院長，她是物理學家，也有國際名聲，學術成就不下於陳建仁，更可貴的是女性身分，她在一九八〇畢業於台大物理系，乃該屆唯一女性畢業生，她也當過中研院副院長。

中研院的科學研究是不是以基礎、先進科學為主，或者是基礎科學的應用？陳建仁是中研院基因體研究中心的特聘研究員，但其實他的專長是流行病學，基因在他的研究裡只是流行病的病因與生物標記其中一環。他對於中研院人文與數理組，甚至其他自然科學組，能有多少涉獵，是一大問號。

當然，中研院跟其他學術單位一樣，需要人脈與資源，陳建仁在這方面是優勢，但這樣的看法與理由，是常軌嗎？堂堂中研院，也需要台灣社會那一套靠關係搶資源的邏輯啊？

可見人文社科的養分真的相當不夠。

賴清德總統在圈選的時候，能知道三位候選人的學術背景與中研院需要怎樣的領導者嗎？

知不知道今年是量子力學創立一百週年？

顯然，綠營在物色任何職位人選，即使是學術單位，也是政治考量優先。

陳建仁當了這麼多高官職位，對於一個學術單位首長職位仍是興致盎然，可見當官是會成癮的，權力的滋味太迷人。

這幾年，檯面上看來看去，就是他們這一幫人！

延伸閱讀

問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...

總預算卡關 賴清德喊：「正經工作不做」國家無法進步

北投參香談國政 賴清德喊：去年經濟成長率贏隔壁「壞鄰居」