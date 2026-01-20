提前佈局科技用電需求! 緯創集團搶進穩定基載再生能源 攜手環台地熱實質開發

環台地熱控股董事長李世斌、經濟部能源署油氣組專委簡坤亮、 緯創綠能控股董事黃俊東。業者提供



緯創集團持續擴大再生能源版圖。旗下緯創綠能控股股份有限公司宣布，已與環台水泥旗下環台地熱控股股份有限公司簽署案場開發與技術合作協議，雙方將整合跨產業資源，共同投入地熱能源開發，鎖定可提供24小時穩定供電的基載型再生能源，為未來科技產業用電需求提前布局。

法人分析，隨著AI與高效能運算帶動電力需求快速成長，具備穩定輸出能力的再生能源將成為企業競逐重點，地熱技術若取得重大進展，有望在台灣能源轉型過程中扮演更關鍵角色。緯創集團此次攜手環台地熱，也被視為科技製造業提前卡位未來能源結構的重要一步。

在全球淨零碳排趨勢與用電需求持續攀升下，企業對穩定、低碳電力的需求日益迫切。相較於受天候影響較大的太陽能與風力發電，地熱能源具備全天候穩定供電特性，被視為補足再生能源間歇性的關鍵選項。不過，台灣地熱產業仍處於發展初期，亟需資本、技術與跨領域整合加速產業成熟。

左為環台地熱控股董事長李世斌、 右為緯創綠能控股董事黃俊東。業者提供

環台水泥與緯創綠能均看好地熱長期發展潛力。本次合作簽約儀式由緯創綠能董事黃俊東，以及同時擔任台灣地熱產業協會理事長的環台水泥董事長李世斌親自出席；經濟部能源署油氣組簡坤亮專門委員與地熱發電單一服務窗口主任魏嘉宏亦到場見證，凸顯政府對地熱產業發展的重視。

雙方指出，此次合作不僅是企業策略結盟，也具有示範意義，期望藉由結合水泥業在地熱探勘與案場開發經驗，以及科技業在數據分析與系統整合上的優勢，為台灣地熱產業注入新動能。

依規劃，緯創綠能與環台地熱將以台東地區作為合作起點，展開實質開發行動。除運用環台既有的地熱案場經驗外，緯創也將導入數據分析技術，協助優化地熱探勘流程，並規劃引進國內外先進探勘與鑽井技術，逐步推動地熱能源在台灣朝向規模化、產業化發展。

