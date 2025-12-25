提前六個月 國一中豐交流道通車

行政院長卓榮泰（右）、桃園市長張善政（左）二十五日出席國道一號中豐交流道通車典禮。（行政院提供）

記者陳華興、王超群∕綜合報導

國道一號中豐交流道新建工程二十五日通車典禮，將有效串聯桃園市中壢區、青埔及內壢地區，節省青埔地區往返泰山轉接道行車時間約十分鐘。行政院長卓榮泰感謝各方合作讓工程提前六個月通車。

桃園市長張善政表示，本次工程第一期以強化中壢地區往北交通為主，考量中壢與南桃園地區往來密切的交通需求，中豐交流道通車後將可有效分散中壢及內壢交流道車流，並紓解地方道路交通壓力，大幅提升區域聯外交通的便利性。市府亦將持續與高公局合作，推動第二期（南入北出匝道）規劃，並爭取納入「青埔北上匝道」配置，逐步完善桃園整體交通路網，打造更便捷、安全的行車環境。

卓榮泰表示，桃園是全國發展最快速且人口結構最為年輕的城市之一，也是「桃竹苗大矽谷計畫」的重要核心。中央正加速推動桃園航空城、機場第三航廈、捷運Ａ二十一轉運站及國道一號楊頭段拓寬等多項重大建設，期盼讓大矽谷計畫與大南方矽谷相互呼應，成為帶動台灣高科技產業發展的雙引擎。

交通局表示，中豐交流道可直接銜接國道一號五楊高架，有效分流目前由內壢及中壢交流道承擔的交通量。為因應通車後上下匝道車流，市府超前部署完成中豐北路沿交通工程配套措施，包含重要路口偏心左轉設計、增設指引牌面及ＣＣＴＶ監視設備等措施。

另考量青埔地區北上車流需求，高公局已在中豐北路北上匝道前增設迴轉道，將與交流道同步啟用，解決過去車輛需繞行Ａ二十一路口迴轉的問題。市府與高公局將持續追蹤通車後交通運作情形，適時檢討並精進相關交通管理措施，提供民眾更安全、順暢的用路環境。