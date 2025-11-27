提前卡位職場！強化青年AI競爭力，桃青局攜日本西武集團啟動青年海外實習

桃園市政府青年事務局今（24）日舉辦「洄游之光–AI青年創意挑戰賽」頒獎典禮，市長張善政親自出席，見證桃園青年在AI應用與創意實作上的亮眼表現。

典禮中，桃園市政府與日本西武集團旗下西武王子大飯店國際株式會社（SPW）及其治理子公司橫浜八景島株式會社正式簽署海外實習合作備忘錄（MOU），開啟桃園青年赴日實習的新渠道，進一步拓展國際視野與競爭力。

張善政表示，本次挑戰賽鼓勵青年運用AI工具分享自身學習、實習或職涯成長經驗，獲獎作品展現桃園青年在AI世代的創新潛力。他指出，面對全球AI技術浪潮，市府除了強化青年AI應用能力外，也積極打造桃園成為青年連結國際的平台。此次與西武集團簽署合作備忘錄，將為桃園青年爭取更多赴日實習與國際交流的機會，未來市府亦將持續鏈結更多國際企業，協助青年走向世界。

「洄游之光–AI青年創意挑戰賽」優勝學生與張善政市長合影。桃園市政府青年事務局提供

西武集團此次由西武王子大飯店國際株式會社、日本橫浜八景島株式會社、台灣橫浜八景島股份有限公司及SPW台北分公司代表共同出席典禮並參與簽署。雙方期盼透過合作促進青年人才交流，深化彼此的夥伴關係與國際理解。

西武王子部長大森篤強調，希望能將以往的經驗學以致用，提供更專業服務也能促進學子們的成長。台灣橫濱八景島董事長荒川潤說，藉由親身接觸與體驗所重視的安全、安心、專業及待客之道，並透過交流期望能培養台灣年輕世代的國際視野、創造力與競爭力。

青年事務局局長侯佳齡則表示，自7月開放報名以來，挑戰賽吸引逾百名青年參加。脫穎而出的優勝作品不僅展現AI的創意運用，也真實反映青年在學習與職涯探索中的收穫與成長。除獲得1萬元獎金外，得獎者亦將擔任「洄游代表」回到母校分享經驗，持續推動正向的青年職涯循環。