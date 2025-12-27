提前卡位！台北101煙火「3個最佳觀賞處」 總長300秒＋光雕秀

生活中心／賴俊佑報導

台北101跨年煙火即將登場，已經決定好和親友、家人去哪裡看煙火了嗎？台北101官方公布「3個煙火絕佳觀賞處」，並提醒民眾不要看錯棟，把The Sky Taipei台北天空塔當成台北101，以免錯過煙火施放時刻。

台北101董事長賈永婕表示，跨年當晚東北季風較強，建築的東方和北方會有較完整的主題呈現。(圖／翻攝自台北101臉書)

觀賞台北101跨年煙火3個絕佳觀賞處

台北101董事長賈永婕表示，另外考量跨年當晚東北季風較強，因此建築的東方和北方會有較完整的主題呈現，官方公布3個絕佳觀賞處，分別是「台北市政府前廣場」、「台北市政府東門廣場」以及「松智路、松高路交叉口」，建議提早卡位。

今年跨年煙火時間總長300秒與去年相同，並首度採用義大利「低煙煙火」，調整發射時間，讓煙火呈現更加完美，音樂則透過徵選採用4位年輕創作者的原創音樂，煙火將以5大段落呈現：開場以華麗多彩的煙火磅礡綻放，瞬間震撼夜空；緊接著伴隨原創音樂旋律推進，煙火與音樂節奏細緻交織，勾勒出層層堆疊、張力十足的視覺篇章。

跨年夜當晚還有《玩具總動員》光雕秀和3分鐘「台灣隱形英雄」光雕秀登場。(圖／台北101提供)

3分鐘「台灣隱形英雄」光雕秀 向日常中的英雄致敬

延續去年的熱烈好評，今年台北101再度推出跨年光雕秀，自12月27日起2026年1月1日的每個夜晚，台北101都將推出不同主題的精采展演，其中最受矚目的亮點就是《玩具總動員》角色首次以光雕投影形式登上摩天大樓，人氣角色將輪番現身，每晚陪伴大家迎接新年，跨年夜當晚所有人氣角色大集合，陪伴大家度過2025年最後一個夜晚。

此外，還有合作品牌限定光雕秀，以及台北101「台灣隱形英雄」主題光雕秀，以3分鐘光影向每一位在日常生活中默默付出的英雄致敬，包括深夜仍在工作的上班族、清晨整理城市街道的辛勤清潔員、守護全民安全的警消與醫護人員等等。

