提前因應國道七號車潮 林岱樺促大寮八德路、四維路拓寬

▲中央地方攜手拚交通！林岱樺爭取大寮八德路、四維路拓寬，提前因應國道七號車潮。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】隨著大寮區人口持續成長，加上國道七號鳳寮交流道工程推進，未來車流勢必大幅增加。為避免交通壅塞提前發生，立法委員林岱樺今（4）日邀集中央與地方相關單位，並與高雄市議員李雨庭服務處共同聯合會勘，實地檢視大寮區八德路及四維路道路現況，正式啟動拓寬改善行動。

林岱樺指出，中庄里人口已突破1萬3千人，八德路、四維路與鳳屏一路不僅是居民日常通行要道，更是連結區域發展的重要動線，但現況道路寬度已明顯不足，若未提前規劃，未來國道七號通車後，勢必加劇交通負擔。

「道路不只是柏油路面，更是地方發展的生命線。」林岱樺強調，交通建設不能等到塞車發生才補救，而是要走在問題前面，替居民把風險先擋下來。

本次會勘達成三項具體結論：第一，請高雄市政府工務局將八德路（鳳屏一路至四維路）拓寬工程納入市府預算通盤檢討；第二，請工務局於3月10日前提報行政院與交通部，爭取四維路（鳳屏一路354巷至光明路三段）拓寬工程納入國道七號計畫全額補助，包含土地費、地上物補償費及工程費；第三，透過道路改善，強化未來國道七號施工及通車後的車流分流效果，提升整體行車安全。

林岱樺也特別感謝高雄市議員李雨庭服務處與地方里長的共同參與，讓地方需求能夠即時向中央反映。「中央出力、地方出聲，合作才能真正為民眾帶來利多。」她表示，未來將持續在中央端協助爭取資源，確保地方建設不被忽略。

林岱樺最後強調，交通改善不是單一工程，而是一連串對生活品質的投資，她會持續站在第一線，為市民朋友爭取更安全、更順暢的通行環境。（圖╱林岱樺立委辦公室提供）