提前完工 花蓮馬太鞍溪便橋通車

鋼便橋完工通車

花蓮縣光復鄉去（114）年9月因堰塞湖溢流造成洪災，台九線馬太鞍橋也被大水沖斷，經交通部公路局日夜趕工，在斷橋原線興建鋼便橋，並於新年第一天，今（1）日上午10點正式通車。



原橋沖斷後，雖然暫時設置溪底便道，但遇到大雨就容易淹沒或受損，因此，公路局與施工團隊日夜趕工，將原訂月底完工的便橋，提前完成。公路局局長林福山大讚，施工團隊相當專業。



鋼便橋全長約560公尺、寬12公尺，採單線雙向車道配置，兩側設有機慢車道，林局長說，原橋位的復建工程已經開工，照這個情況看來，今（115）年年底前完成北上線、明（116）年完成南下線，指日可待。



不過，林局長也提醒，鋼便橋車道寬度較為限縮，加上馬太鞍溪還在疏濬，因此限速40公里，如果大豪雨或上游水位上升達管理值，就會預警性封橋。