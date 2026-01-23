提前感受年味 台南永康國小舞獅、敲鐘祈福
〔記者劉婉君／台南報導〕因應114學年第2學期開學第1週遇上農曆春節假期，國中小於21至23日提前補上課，台南市永康國小及附設幼兒園舉辦應景的年節相關活動，帶小朋友敲鐘祈福、手做紅龜，認識傳統春節習俗與節慶飲食，感受年味，校長洪國展也和學生一同舞獅，迎接新年。
永康國小春節應景活動體驗由幼兒園學童唱跳閩南語兒歌《紅龜》揭開序幕，現場設計多道闖關遊戲，包括舞龍舞獅接力賽、作紅龜粿、在地食材戳戳樂、年節食物話吉祥、敲鐘祈福迎新年等，小朋友也許下新年新希望，有人希望上課更認真，也有人立下成績進步的目標。
營養師王瓊嫣在這一週也分別推出年節應景的營養午餐菜單，有象徵「富貴團圓」的紅燒蹄膀、「年年有餘」的糖醋魚丁、「家家平安」的麻油雞飯及「大吉大利」的茂谷柑等，讓師生品嚐傳統過年的特色飲食，提前感受年節氛圍。
洪國展表示，希望透過生動有趣的闖關遊戲，融入春節的傳統文化及飲食歷史，讓學生的學習不只停留在書本上，也更生活化。
更多自由時報報導
北北基大雨特報 台南下探7.4度 17縣市低溫特報
傳邱毅求助陸委會遭回絕「慢走不送」 梁文傑開口了
台南永康首場官辦年貨大街1/23-1/25登場 交通管制、停車規劃公布
麝香葡萄降價了 2026爆出最新甜甜價
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 336則留言
41歲打火英雄詹能傑殉職！分隊長悲嘆：他女兒還這麼小
基隆市樂利三街「台北生活家社區」昨晚間發生1起重大火警，1棟6樓高民宅的2樓突然起火，屋主22歲的女兒羅姓女子受困屋內。基隆市消防局獲報後迅速派員前往搶救，其中仁愛分隊小隊長、41歲的詹能傑在救援過程中，為了搜尋並救出受困民眾，連續3度重返火場。據了解，詹能傑疑似...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 7則留言
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 23則留言
搭直升機遊阿蘇火山失聯！2台人身分「是一對夫妻」
日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，機上載有2名台灣籍觀光客與1名日籍駕駛，至今仍失聯。據悉，2名台人為一對夫妻，分別為41歲男性與36歲女性，日方目前持續進行搜救。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 7則留言
小隊長詹能傑英勇殉職！基隆消防局哀慟發黑白照：一路好走
基隆市的「台北生活家」大型社區昨（21日）發生嚴重火警，3次衝火場把面罩給待救民眾的消防小隊長詹能傑不幸殉職，消防局上下哀慟，發出黑白照在官方臉書上致哀表示：「一路好走」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
新建豪宅蓋一半…失火「26樓如燒1炷香」空拍畫面曝！燃燒物找到了
預售階段恐影響房價！高雄鼓山區華榮路、靠近凹子底公園，一棟興建中的30層樓豪宅今（23）日凌晨0時許發生火警，目前蓋到26樓，火勢一發不可收拾，頂樓燒的通紅，遠看如同夜裡「燒1炷香」；附近住戶憂心香港宏福苑大火168死重演，睡夢中聽見有人喊失火，連滾帶爬驚逃，火勢於3時許撲滅，無人傷亡。消防弟兄徒步上26樓，逐層布水線灌救，相當棘手。目前初判燃燒物為「雜物及板模」，詳細起火原因有待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 39 分鐘前 ・ 1則留言
同年同月同日生！詹能傑逾10年兄弟 哽咽：想罵他太衝
同年同月同日生！詹能傑逾10年兄弟 哽咽：想罵他太衝EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 1則留言
傳奇女團2NE1隊長CL遭移送檢方 1人經紀公司爆違法
綜合韓媒報導，首爾龍山警察署今日表示，CL於2020年成立單人經紀公司「Very Cherry」，但在近5年間未向文化體育觀光部登記，涉嫌違法經營。警方表示，此案為不拘捕送辦，CL目前尚未被正式起訴，已被送至首爾西部地檢署，調查仍在持續。依據南韓現行的《大眾文化藝術產業發展...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 2則留言
勝利疑現身柬埔寨與「太子集團」等犯罪組織開趴！他憂恐重演Burning Sun
前南韓男團BIGBANG成員勝利2019年在「Burning Sun」夜店醜聞後退出演藝圈，並因涉犯仲介性交易、賭博等罪名遭到判刑，不過，他在出獄之後近日被目擊現身柬埔寨，甚至傳出他接觸犯罪組織「太子集團」，疑似想在當地打造類似「Burning Sun」的場所，引發熱議。太報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
超壯108公斤醉男急診打飛護理師 澄清醫院不忍了：通報依法究辦
台中中港澄清醫院傳出急診暴力！一名30歲、重達108公斤的酒後割腕男患者21日送醫，拒絕治療竟然下床追打醫師不成，還出重拳毆打男護理師，當場把他打飛到一旁病床。澄清醫院副院長蔡哲宏今天表示，護理師被打到腦震盪，短暫失去意識，臉部擦挫傷，視力模糊、頭暈、噁心想吐、頸部疼痛，目前住院治療，觀察頸椎是否受自由時報 ・ 20 小時前 ・ 4則留言
勇消詹能傑摘面罩捨身救人 醫曝：「缺氧太久」搶救50分鐘仍救不回
基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區21日深夜發生火警，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑(41歲)三度闖入火場救援受困的22歲余姓女子，還將氧氣面罩摘下給22歲余女使用，最終因濃煙加劇、長時間缺氧而不幸殉職。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1則留言
發錢了！「2項津貼」今入帳8000元 月底還有11筆錢發放時間一次看
勞動部勞工保險局行事曆顯示，1月共發放多筆款項，今（23）日為「國民年金保險老年基本保證年金」及「國民年金保險原住民給付」預定入帳日，符合資格者記得刷存摺確認。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發表留言
對醫療暴力抱持零容忍 逞凶施暴林嫌依法嚴辦
【民眾網許順德臺中報導】自殘的林姓男子在廿一日凌晨疑似不滿醫師治療，追打醫師不成，涉嫌毆打詹姓男護理師，造成造 […]民眾日報 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
勇消詹能傑殉職「弟弟急趕來」！分隊長泣：他女兒還那麼小
不幸在基隆「台北生活家」社區大火中，因為3進火場救人殉職的仁愛分隊小隊長詹能傑，目前在桃園市消防局服勤的弟弟詹庭豪，已經火速請假趕來，詹能傑的長官對部屬殉職也痛哭失聲。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
41歲勇消詹能傑三進火場殉職 "摘面罩"捨身救人
社會中心／綜合報導基隆的這一場社區火警，不僅奪走民眾一條命，還有41歲的消防小隊長〝詹能傑〞，也不幸殉職！在搶救過程中，詹能傑為了救出受困民眾，三度進入火場，和死神搶人，甚至把自己的氧氣面罩摘下來，給民眾戴上，但最終無情惡火，還是帶走2人性命，但基隆消防明明配有〝共生面罩〞，為何沒有使用，後續也要調查。民視 ・ 20 小時前 ・ 1則留言
醉男猛揮拳不配合治療！ 護理師被打彈飛倒病床
台中澄清醫院中港院區，昨(21)日清晨發生醫療暴力事件，一名男子喝得醉醺醺，疑似不願意配合治療，先是追打醫生，接著出拳毆打男護理師，護理師被打到整個人彈飛到病床上，痛到起不來，其他護理人員趕快衝上去攔...華視 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
基隆惡火2死！小隊長3度進火場 摘面罩給住戶不幸殉職
【緯來新聞網】位於基隆樂利三街的「台北生活家」昨（21日）晚10點多發生火警，造成2死4傷，41歲仁緯來新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
又有醫療暴力！台中醉男出拳揍飛護理師 害腦震盪住院
台中中港澄清醫院出現一名疑似酒醉自傷男子在昨（21日）大鬧醫院急診，疑似因為不滿醫師治療而試圖攻擊醫師不成，竟涉嫌毆打男護理師，害護理師腦震盪。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1則留言
台中 壯漢大鬧急診 重拳擊飛男護師
台中澄清醫院中港院區驚傳醫療暴力事件！體重達108公斤的26歲林姓男子因酒後與妻子吵架自殘，21日凌晨4時由救護車送往醫院急診，未料林男到院後情緒激動且暴走，不僅拒診，甚至瘋狂追打醫護人員。詹姓資深男護理師在說明病情時，遭林男以重拳襲擊頭部，當場被打飛跌臥病床短暫昏厥，因腦震盪須住院觀察，最快23日才能出院。院方強烈譴責暴力，強調絕不姑息，將協助詹男訴諸法律。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
阿蘇直升機墜毀"2台人生死未卜" 熊本知事:積極救援
日本熊本知名景點阿蘇火山，昨天發生觀光直升機墜毀事故，除了日籍駕駛、還有台灣一對男女在機上，只是發現機身殘骸後，不見三人蹤影，今天早上當地再度展開陸空搜索，熊本知事強調會積極展開救援，至於失聯遊客的家屬已經趕往日本，預計今天下午抵達熊本。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言