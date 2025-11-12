提前搶發「宜蘭停班停課」挨轟 張勝德致歉 87

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

鳳凰颱風帶來豪雨造成宜蘭多地淹水釀災情，宜蘭縣府於11日晚間9時發布今（12）日停班停課訊息，但在此之前，卻有不少網路上流出的錯誤圖卡，甚至連宜蘭縣議會議長張勝德都於昨晚率先於官方發布之前宣告「宜蘭縣部分鄉鎮停班停課」訊息，造成宜蘭民眾一度陷入混亂。對此，張勝德親自道歉，並強調是接獲宜蘭縣府初步訊息才導致誤發。

張勝德出面致歉並解釋，是因為當時接獲宜蘭縣府提供的部分鄉鎮訊息，才誤以為可先行發布，沒料到卻造成資訊混亂，對此深感抱歉。他強調，未來都將尊重宜蘭縣府統一發布訊息，避免誤導。

據了解，因昨日晚間宜蘭縣豪大雨造成多地淹水等災情，約莫昨晚8時許，網路就已流傳1張「宜蘭11/12停班停課」圖卡，接著張勝德也隨後在媒體群組中發出「蘇澳、冬山、五結、羅東停止上班上課」的訊息。更有不少民眾信以為真在網路上轉發，還有網友表示，「宜蘭縣政府仍未發布訊息」、「是議長執政了嗎？」

宜蘭縣府臉書也發布停班停課公告表示，受颱風「鳳凰」外圍環流與東北季風交互作用影響，宜蘭溪南地區因受超大豪雨影響有災情發生，為利救災及災後復原工作，宣布12日宜蘭縣停止上班、停止上課，也請各防災單位堅守崗位，守護縣民安全。縣府並指出，網路上流傳一張「宜蘭縣政府發布停班課」的圖卡，非本府製作，本府從未發布該圖卡，請勿轉傳，以免誤導他人。

「依法辦理，絕不寬貸。」宜蘭代理縣長林茂盛今上午表示，宜蘭昨日時雨量一度突破100毫米，冬山、羅東等地雨勢逼近百毫米，災情頻仍。考量宜蘭為共同生活圈，才決定全縣停班停課。他嚴正說明，針對假圖卡與不實訊息，已指示警察局立案調查。

照片來源：張勝德臉書

