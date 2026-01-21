提前收20萬政治獻金！簡舒培被監察院函辦結果出爐

民進黨台北市議員簡舒培2022年參選台北市議員時，因在政治獻金專戶尚未獲監察院許可前，即有一筆20萬元政治獻金匯入專戶，遭監察院依違反《政治獻金法》函送台北地檢署偵辦。北檢20日偵結，認定簡舒培主觀上沒有違法犯意，罪嫌不足，予以不起訴處分。

民進黨台北市議員簡舒培。（圖／中天新聞）

監察院函送指出，依據《政治獻金法》規定，擬參選人開設政治獻金專戶必須經監察院許可後才能收受政治獻金。簡舒培2022年登記參選台北市議員，於同年5月9日開設政治獻金專戶，但在監察院許可前，擅自收受支持者20萬元政治獻金，違反《政治獻金法》相關規定。

監察院。（圖／資料照）

簡舒培坦承參選期間開立帳戶，且未經許可前即有20萬元政治獻金匯入，但否認違反政治獻金法。她辯稱監察院會針對政治獻金開戶事宜授課，她都會請行政助理去上課，政治獻金業務由行政助理處理。簡舒培說明，專戶5月4日設立，5月9日向監察院報請許可，監察院10日才許可,知悉後即退還支持者款項。

台北地檢署傳喚幫簡舒培處理政治獻金業務的妹妹到案說明。擔任行政助理的簡妹證稱，她5月9日線上送件報請許可，依過往經驗送件當天就會通過，同事告訴她支持者已匯款。但監察院10日告知少填項目而退件,她有主動告訴監察院有支持者捐款，並將款項退還捐款人。

檢方審酌全案後認定，簡舒培主觀上沒有違法犯意，罪嫌不足，最終處分不起訴。

