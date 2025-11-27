提前施工＋高速過彎？中國鐵路昆明洛羊鎮站列車撞擊施工隊 11死2傷

中國鐵路昆明洛羊鎮站，27日傳重大意外，列車碰撞鐵道施工人員，造成11死2傷。 圖：翻攝陸網/證券時報網

[Newtalk新聞] 中國鐵路運輸今（27日）傳重大意外，列車碰撞鐵道施工人員，造成11死2傷的重大傷亡。官方訊息稱，事故發生在當地時間凌晨0時35分，檢測地震設備的55537次試驗列車，在昆明洛羊鎮站通過曲線路段時，碰撞違規進入軌道的施工作業人員，導致慘劇。

網路上有諸多未經證實訊息，包括工務段原計劃於0時50分至4時進行換軌施工，但作業人員未獲調度命令提前進入工區，導致意外發生；另有網友PO文宣稱，檢測地震設備的55537次試驗列車（動車組CR300AF-0001）在洛羊鎮「站內」，以時速114公里速度高速過彎，造成這起悲劇。

廣告 廣告

洛羊鎮站位於昆明市呈貢區，為昆明樞紐關鍵中轉站，連接滬昆高鐵、雲桂鐵路及中越、中老國際鐵路，自2018年啟用以來，主責高鐵快運業務，素有「昆樞鎖鑰」之稱。此次事故震驚輿論，鐵路安全再度引發關注。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

楊宏基觀點》錯把馮京當馬涼！抓不到重點的「政治膝反射」與隨之起舞的「不懂裝懂」

嚴重鐵路事故！昆明試驗列車撞施工人員釀11死、2傷