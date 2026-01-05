提前暖身對談聯想！ 黃仁勳：未來2年合作再增5倍

輝達執行長黃仁勳。（圖／東森新聞）





2026年美國CES展即將開幕，輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰等科技領袖，屆時將聚焦AI藍圖發表主題演講。不過在這之前，黃仁勳提前暖身開講，和聯想執行長楊元慶大聊AI和未來合作展望。談到AI發展趨勢，黃仁勳指出，未來「混合式人工智慧」將會是AI新概念。



輝達執行長黃仁勳：「過去兩年，我們的合作規模已經成長了5倍；接下來兩年，沒有理由不能再成長5倍。」







全球指標性盛會CES即將登場，黃仁勳提前開講。他和聯想執行長楊元慶同框對談，直說輝達的未來少不了聯想，雙方合作規模會繼續擴大；關鍵就在AI潛力無限，趨勢更將從生成式AI邁向代理式AI。



輝達執行長黃仁勳：「現在我可以直接傳送圖片、影片，這些全都是多模態的應用。隨著生成式AI不斷進化，成為更強大成熟的工具，再加上代理型AI在解決問題、推理能力，以及事實判斷上的精準度大幅提升，AI確實已經徹底帶來一場革命。」



AI進步新觀念浮現，黃仁勳認為「混合式人工智慧」就是下一波的商機；未來不同類型的AI技術，會整合在同一套系統中，兼顧效能和彈性應用。



輝達執行長黃仁勳：「現在你可以把公有雲上先進的大型模型，和你自己打造客製化的開源模型整合在一起；而這整套系統，會運行在企業級伺服器上。」



CES倒數中，台灣時間6日揭幕，屆時黃仁勳將發表演說暢聊AI，市場預計輝達概念股將會全面點火。而CES亮點當然還有——



超微執行長蘇姿丰（2025.10）：「這對我們來說確實是一個機會，與AI領域的市場領導者建立更深層次的合作。」



超微執行長蘇姿丰以及西門子總裁博樂仁，也都會發表主題演講。科技領袖輪番上陣，聚焦2026年的AI藍圖，市場競爭激烈。畢竟除了輝達領跑、推出Vera Rubin與Rubin CPX GPU之外，超微半導體也推出Helios伺服器機架，博通則專注於TPU業務，各大廠正面交鋒。



全球關注黃仁勳動向，業界盛傳他在CES結束後，預計1月底訪台出席輝達尾牙，到時候黃仁勳旋風將再度掀起。





