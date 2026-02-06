提前暖身節慶氛圍 台中流行影音中心亮燈迎接「2026中台灣燈會」

台中市副市長鄭照新特地前往現場視察。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】2026中台灣燈會「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON」將於2月15日至3月3日在水湳中央公園盛大登場。為迎接燈會提前暖身，鄰近會場的「台中流行影音中心」即日起配合燈會主視覺，將外牆化身為巨大的光影畫布，透過絕美極光背景呈現姆明（Moomin）靜謐而療癒的經典身影，與主燈區相互輝映，迎接中台灣燈會的到來。

台中市副市長鄭照新5日傍晚特地前往現場視察投影測試情形，搶先感受燈會點燈後的夢幻氛圍。適逢本屆中台灣燈會與國際知名IP「姆明（Moomin）」合作，鄭副市長也準備可愛的姆明吊飾，與牆面上巨型姆明同框合影，俏皮互動為燈會提前暖身宣傳。鄭副市長表示，現場投影呈現的姆明（Moomin）燈會主視覺，不僅為中央公園周邊夜晚增添童趣與浪漫氛圍，也十分適合親子與情侶拍照打卡，歡迎民眾把握燈會期間到訪，與姆明留下專屬的幸福合影。

台中流行影音中心亮燈迎接-2026中台灣燈會。（圖/記者廖妙茜翻攝）

台中市政府新聞局長欒治誼表示，中台灣燈會多年於水湳中央公園舉辦，位於中央公園南側的「台中流行影音中心」則是水湳經貿園區具指標性的亮點建築之一。為擴大燈會節慶氛圍，影音中心特別於西側牆面投射姆明（Moomin）燈會主視覺，即日起至3月3日每晚17時30分至22時點燈，絢麗投影與主燈區相映成趣，誠摯邀請市民與全台遊客前來賞燈。

新聞局指出，台中流行影音中心營運移轉（OT）案已由威剛團隊獲得經營權，其投資金額達新臺幣4.05億元，目前正進行室內裝修工程，力拼於今年底正式啟用。未來營運內容將聚焦於動畫（Animation）、漫畫（Comic）、遊戲（Game）主題，以ACG作為營運主軸，加上流行音樂與電影（Music & Movie）內涵，成為中台灣流行文化新地標。期盼透過公私協力與民間機構的創意規劃，為相關產業注入活力、帶動在地就業機會，提供民眾優質的休憩與娛樂場域。

此外，2月15日中台灣燈會開幕當日，「漾台中」及「大玩台中」官方臉書粉絲專頁也將同步進行主燈秀網路直播，透過線上平台即時呈現絢麗燈光與幸福氛圍，歡迎當日無法親臨現場的民眾一同線上欣賞、共同感受中台灣燈會的璀璨魅力。