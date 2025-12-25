提前藍白合? 高虹安稱"與民眾黨非常友好" 跟黃國昌聊選舉

政治中心／綜合報導

2026新竹市長選戰，現任的高虹安被問到"會不會恢復民眾黨籍"，高虹安說"目前先跟民眾黨保持非常友好的關係"，還說跟黃國昌同台時主要聊"新竹縣市的議員、各級代表選舉"，藍營則喊"連任優先"，似乎提前藍白合。綠營方面傳出議員陳建名、陽明交通大學教授林志潔、甚至與時代力量合作，都是選項。

坐第一排開心合照，新竹市長高虹安耶誕節參加天主教磐石高中校慶，與師生同樂。她退出民眾黨後仍未恢復黨籍，黃國昌仍在平安夜到新竹跟她同台，有沒有觸及選戰議題？

高虹安說「其實並沒有談到太多其他關於黨務相關的事情，比較多的是在一些，像是民眾黨內目前耕耘在新竹市、新竹縣，議員跟鄉鎮市民代表。」

記者問「考慮回歸民眾黨嗎？」

高虹安回「目前可能還是會先跟民眾黨保持非常友好的關係，是否要恢復黨籍，可能還是要跟黨中央做討論。」

國民黨新竹市黨部主委王志豪說「連任為優先，唯有一加一才可以大於二，何志勇是否來參選、堅持到底呢，以他何博士的睿智，他會有所考量、知所進退。」

為了不重演上回把自己提名的林耕仁給棄保的窘境，藍營甚至勸退有意參選的前發言人何志勇，提前跟白營整合；綠營方面，傳出議會黨團總召陳建名、陽明交通大學教授林志潔是潛在人選，甚至和時代力量主席王婉諭合作，以"綠黃合"挑戰"藍白合"，也是選項。

時代力量黨主席王婉諭說「我自己在大新竹生活也工作過很長一段時間，這邊有我的青春，也有很多我的老朋友，我對新竹的感情是非常深厚，如果是時代力量 又或者是我，面對藍白的整合，被認為是一個能解決問題、凝聚共識的選項，那我當然不會畫地自限。」

相對年輕的選民結構，讓選戰充滿變數，主要政黨合縱連橫，力拚奪下風城。

（民視新聞綜合報導）

