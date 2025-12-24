提前說再見！台灣勞工急退休 平均僅61歲就拿年金

民眾請領勞工年金有提早化趨勢 （圖／ＴＶＢＳ）

台灣勞工普遍提前退休，勞保老年年金平均請領年齡僅61.42歲，平均投保年資不到30年。根據統計，超過半數勞工選擇在60至64歲間請領年金，僅有22.24%的人願意延至65歲以上。專家指出，台灣加班文化與不友善的職場環境是主因，建議勞工延長投保年資、提高投保薪資，並考慮延後請領時間以最大化年金效益。退休後二度就業的苗迺潤分享，他從公務員退休後選擇擔任校園警衛，是為了健康與打發時間。

苗先生退休後繼續擔任警衛工作 （圖／ＴＶＢＳ）

苗迺潤曾任職新北市環保局稽查科公務員，於107年退休後轉任校園警衛至今。他表示，自己過去工作近四十年，退休後選擇二度就業主要是為了健康考量和避免生活無聊。苗迺潤認為，雖然少子化現象明顯，但對他這類警衛工作影響不大，反而使他的管理工作更加輕鬆。

2024年底的數據顯示，請領勞保老年年金的平均年資為29.9年，低於30年門檻。其中以「30至34年」年資最多，有50.8萬人，占27.19%；其次是「25至29年」，有44.6萬人，占23.89%；第三是25歲以下者，達43.8萬人，占23.42%；第四是35年到39年，有32.2萬人，占17.26%；最後是40年以上者，僅有15.4萬人，占8.25%。

請領勞保年金年資分析（圖／ＴＶＢＳ）

人力銀行發言人楊宗斌分析，台灣勞工提前退休的現象可能與台灣的加班文化和不幸福的職場環境有關。他指出，許多人剛畢業進入職場後，不僅面臨低薪問題，還可能遭遇隱形的加班文化和惡劣的工作環境，因此一旦達到60歲的退休基本門檻，多數人便急著退休。在請領年齡方面，有104.7萬人選擇在「60到64歲」請領，占55.99%；另有40.7萬人在「55到59歲」請領，占21.77%；選擇在65歲以上請領的有41.6萬人，占22.24%。與前一年相比，這些比例變動不大，顯示國人對延後退休或高齡工作的意願並不高。全國教育產業總工會理事黃耀南表示，一些工會和工運團體已提出兩項建議：一是提高勞工保險的投保上限，目前最高為45800元；二是逐年提高現行6%的勞工提撥率，以增加未來勞工的退休金。

專家分析認為，多數民眾提前退休的原因包括個人理財規劃考量、對勞保財務負擔的憂慮，以及高齡就業的煩惱，如健康體力、高齡工作能力和整體生涯規劃等因素，這些都影響著國人請領勞保老年年金的決策。保險法律師劉北元提出三點建議，幫助民眾最大化年金效益：首先是延長投保年資，因為年資越長，可請領的金額越多；其次是提高每月投保薪資，因為投保薪資越高，計算年金時更有優勢；第三是考慮延後年金請領時間。對於辛苦大半輩子的勞工來說，何時退休、何時領取年金，每個人心中都有自己的衡量標準。

