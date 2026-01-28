提前賀年 東區、六甲區寒冬送暖獨居長輩

低溫連續報到，六甲區公所關懷獨老，前往家中探視，送上禮盒，提前祝賀新年。(記者盧萍珊攝)

記者林怡孜、盧萍珊∕綜合報導

寒冬送暖，台南市東區區公所舉辦年度「冬暖暖東」關懷活動，攜手多個慈善單位，為七十五位獨居長輩送上最溫馨的春節祝福。六甲區區長陳啟榮偕同公所人員及在地里長探視獨居長輩並祝新年快樂。

東區區長黃炳元感謝南天府、南天府慈善會及聖為企業公司每年不間斷的傾力贊助。今年「冬暖暖東」計畫物資包含保溫瓶、毛襪、暖暖包、全聯禮券及各項民生食品。

東區行善團團長王健源指出，行善團長期整合資源，本次不僅提供實質捐贈，更動員里幹事與第一分局跨里服務。此次活動的一大亮點是由台南市明輝慈善基金會與台南市立醫院帶來的加碼驚喜。

廣告 廣告

東區區公所弱勢長輩照護，舉行年度冬暖暖東關懷活動。（東區公所提供）

台南市立醫院副院長董龍生表示，明輝基金會今年特別與市醫攜手，為長輩們額外準備了「澎派年菜」，希望長輩在寒冷冬日裡也能享受到熱氣騰騰、營養均衡的春節佳餚。

另，六甲區公所關懷獨居長輩的生活，區長陳啟榮偕同公所人員及在地里長前往探視，並致贈養生飲品、禮盒。這次慰訪行程感謝役男投入協助整理獨居長者居家環境清理，改善生活空間，讓長者住得更安心，提升整體生活品質，迎接新的一年。