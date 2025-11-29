提前迎接耶誕節！蕭秉治+鼓鼓+白安「合體獻唱」 內湖變浪漫雪都

蕭秉治、鼓鼓、白安一起出席內湖的活動，提前為耶誕活動暖身。（圖／TVBS）

耶誕節的歡樂氣氛提前在內湖綻放，一場充滿溫馨與歌聲的音樂盛宴正式登場。多位知名歌手包括鼓鼓、蕭秉治及白安紛紛獻唱多首動人歌曲，為現場觀眾帶來一場難忘的音樂饗宴。搭配著飄落的雪花，營造出如夢似幻的浪漫氛圍。三位歌手不僅各自展現精湛歌藝，更上演三人合體，共同演繹耶誕歌曲，並預告即將舉辦的公益演唱會，為耶誕佳節增添愛與溫暖。

一場溫馨的音樂會在內湖區域盛大展開，現場的超巨大耶誕樹被點亮，為活動揭開序幕。不只鼓鼓獻唱《當我變成我們》，還有蕭秉治也登台，對著台下歌迷深情演唱，將這首情歌作為最溫暖的耶誕禮物送給大家。

活動高潮之一是鼓鼓與蕭秉治的合唱環節。兩人攜手演唱《超人披風》，帶領全場歌迷一起大合唱，現場氣氛達到沸點。同場還有白安的精彩演出。她身穿白衣登場，非常符合耶誕節的氣氛。白安一開口就帶來《星期八》，展現她獨特的音樂風格。

蕭秉治、鼓鼓、白安合體預告接下來的公益演唱會。（圖／TVBS）

音樂會的壓軸是三位歌手的合體演出。鼓鼓、蕭秉治和白安共同演唱五月天歌曲《聖誕夜驚魂》，充滿節慶氣息。演唱過程中，現場還飄下雪花，讓內湖瞬間變成浪漫的雪都，為整場活動增添夢幻色彩。在音樂會結束前，三位歌手也預告接下來將舉辦公益演唱會，邀請大家再次相聚，一起度過充滿愛與歌聲的耶誕節。

