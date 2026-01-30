提前迎春！桃竹苗分署2/7邀大師揮毫 闖關送限量刮刮樂

活動，結合大師揮毫、新春闖關與創意書法體驗，邀請一般民眾、親子家庭及中高齡與高齡者一同走進場館。圖：桃竹苗分署提供

為迎接農曆新年，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署所屬「桃竹苗區銀髮人才資源中心」於今(115)年2月7日辦理「駿啊！馬啊！～大小朋友一起來寫春聯啦！」新春場館活動，結合大師揮毫、新春闖關與創意書法體驗，邀請一般民眾、親子家庭及中高齡與高齡者一同走進場館，在濃厚年節氛圍中體驗傳統文化，同時認識政府推動的中高齡及高齡者就業資源，促進世代交流與社會參與。

活動規劃五大新春趣味闖關，從貼春聯小挑戰、動手闖關遊戲，到人物故事投票與新春祈福留言牆等。圖：桃竹苗分署提供

此次活動特別邀請新竹縣翠竹書畫學會理事廖金紀親自到場指導，上午由老師親筆揮毫題寫春聯，讓民眾近距離感受書法藝術魅力；下午則規劃創意書法體驗課程，帶領參與者動手書寫、自由創作，讓不同世代在筆墨交流中，共同寫下屬於新年的祝福與回憶。活動規劃五大新春趣味闖關，從貼春聯小挑戰、動手闖關遊戲，到人物故事投票與新春祈福留言牆等，完成關卡還可兌換銀髮中心特製的刮刮樂，搭配拍照打卡活動還有神秘互動小禮。參加民眾將在活動的輕鬆互動中認識銀髮中心服務與相關就業資源，也在充滿歡笑聲與熱鬧中提前感受年節氣氛。

廣告 廣告

桃竹苗分署長賴家仁表示，中高齡及高齡者多年累積的專業能力與實務經驗，是企業極具價值的重要資產，企業若能善用中高齡及高齡人力，不僅可降低新人培訓成本、縮短學習曲線，更能促進世代合作與知識傳承，創造勞資雙贏。因此，勞動部積極推動「繼續僱用高齡者補助計畫」，鼓勵雇主留用屆齡退休但有意願延後退休之在職員工，透過補助機制，協助企業穩定人力結構、留住關鍵技術；同時推動「僱用退休中高齡者及高齡者傳承專業技術及經驗補助計畫」，鼓勵企業再度聘僱退休人員，促進專業技術與實務經驗的傳承。透過專業的企業輔導團隊，引導企業善用政策資源，讓65歲不再只是退休的分界點，而是展現知識、智慧與技能價值的新起點。

桃竹苗分署表示，對相關就業資源或活動有興趣的民眾或事業單位，均可洽詢桃竹苗區銀髮人才資源中心，線上報名、活動詳情請至FB粉專「桃竹苗區55+聊天室」或掃描海報上QR Code查詢，洽詢電話03-558-3456分機228，楊先生。名額有限，敬請把握機會，及早報名。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

迴龍消防分隊春節前夕舉辦座談會 提升工廠、長照業者防火意識

捨不得被賣？龍潭老車「剛估完價」路口熄火 警徒手推車解圍