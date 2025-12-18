提前過春節? 多元計程車運將春節計價貴百元遭抓包

生活中心／綜合報導

春節還沒到，卻有貪小便宜的小黃運將，已經在過年。有民眾從北市內湖要回北投，通常車資大約只需要450，但沒想到司機竟偷偷把跳錶改成春節費率，導致他單趟就被收了550，貴了足足100塊錢。被乘客抓包，司機主動說要打折，甚至還推拖，是錶機壞掉，不是故意的。

耶誕節還沒到，已經有計程車司機，在過起春節！亂跳錶被抓包，司機趕緊滅火，說595的車資，只收550！但從北市內湖回北投，平均車資大約只要450。毫無誠意的道歉，就能多賺100塊，到底誰，難接受。

司機提前過「春節」？ 多元計程車運將偷用春節跳錶遭當場抓包

耶誕節還沒到，已經有計程車司機，在過起春節（圖／民視新聞）當事乘客李先生：「我認為他是慣犯，因為第一個他不會讓我們去坐到前座去，然後第二個，他其實是用兩罐水瓶，直接遮住那個儀錶板的螢幕，然後再來他在停紅綠燈的時候，習慣性的會把袖子，去遮蓋到他的儀錶板上。」

運將貪小便宜，平日跑車，竟想收春節費率，實在好過分！乘客指控，他用168APP，叫到這台多元計程車。下車前他有立即向司機反應，不該跳春節錶，但司機卻辯稱，是錶機壞了。事後反應APP，卻只得到兩張折價券，後來司機表示願意退300元，但只能用於乘車點數，不過經此一遭，旅客已經不可能再用這平台來叫車！

北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾（非當事司機）：「（當事司機）這樣子的說法是完全，不能讓人接受的，春節運價的跳錶，基本上他一定要手動，所以你沒有去調整，這樣子的手動設定，不會產生春節跳錶的，這件事情發生，所以我們可以百分之百的，確定這件事情，這個就是司機個人的問題。」

工會說春節運價的跳錶，基本上他一定要手動（圖／民視新聞）工會跳出來代替司機道歉，就是不希望讓一顆老鼠屎，壞了一鍋粥。據了解，這名涂姓司機，原本隸屬於北市大慶車隊。10天前，才因為辱罵乘客啞巴，遭強制退隊。

聲源：北市公運處一般運輸科長洪瑜敏：「查證屬實可以依照公路法第7條第1項，是有新台幣9000到9萬元的罰款，只有查到他12月的時候有退隊，現在還沒有加入新的車隊，我們會去確認，是不是有車隊沒有去做登載，真的沒有的話，理論上是不行（接客）的。」

這名運將劣跡斑斑，北市公運處呼籲乘客遇到類似情況，記得打1999檢舉，別讓惡質司機，壞了乘車市場。

