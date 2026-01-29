提前部署春節垃圾清運 高市環保局強化大型垃圾與安全回收

春節期間2月17日至19日（初一至初三）高雄市暫停垃圾清運服務，2月20日（初四）上午起加強清運並於當日晚間恢復正常垃圾清運班次。（高雄市政府環保局提供）





為因應「除舊佈新」所帶來的垃圾量增加，高雄市政府環保局已完成春節期間垃圾清運整備，規劃完善的收運措施，確保市民能在年節前後享有順暢、便利的垃圾清運服務。





環保局指出，春節前夕將自2月9日至15日加強大型垃圾清運服務，協助民眾處理汰換家具及居家整理所產生的大量廢棄物；其中2月15日（日）晚間將特別加強清運，以紓解節前垃圾量高峰。2月16日除夕當天，各行政區將於上午提前清運垃圾，晚間則全面停收，讓清潔隊員能在年夜飯前返家團圓。依規劃，2月17日至19日（初一至初三）全市暫停垃圾清運服務，2月20日（初四）上午起加強清運，並於當日晚間恢復正常垃圾清運班次，請市民留意各區清運時間，提前完成垃圾排出。

高雄市春節垃圾清運時間。(高雄市政府環保局提供)





環保局同時提醒，歲末整理期間切勿將危險物品直接丟入垃圾車，以免造成爆炸或火災風險，影響清運安全。包含髮膠、殺蟲劑、瓦斯罐及打火機等高壓瓶罐，應先完全排空後交由資源回收車回收；奶粉、麵粉等食用性粉狀物請加水後交付廚餘回收；香灰及未燃盡金紙須澆水降溫並妥善裝袋後再交由垃圾車清運。另鋰電池、行動電源應單獨分開交由資源回收車或便利商店回收，滅火器及瓦斯桶則請送回原購買店家回收再利用。





環保局呼籲市民落實垃圾分類與資源回收，共同守護清潔隊員的工作安全，避免垃圾車及焚化設施受損，以整潔市容與友善環境。

