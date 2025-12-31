提前12天排隊搶頭香！紫南宮跨年夜排錢母 隊伍綿延1公里

竹山紫南宮早上9點已出現排隊人潮。（劉慧茹攝）

南投竹山紫南宮每年吸引上萬民眾排隊領錢母，為搶得前5000名拿金雞蛋的機會，31日早上9點開始發放號碼牌前，就已湧現排隊人潮，有人12天前就來占位、夜宿戲棚，還有人準備搭帳篷，迎戰跨年夜寒流。

紫南宮將於元旦發放馬年開運錢母，31日清晨停車場前排隊人潮已綿延超過1公里，有民眾提早12天來排隊，稻田間也擺滿椅子與雨傘。一名來自彰化秀水的張先生，為替母親祈福，19日便先放置椅子占位，昨晚睡在廟前戲棚，順利搶得頭香。

廣告 廣告

前5000名民眾不但可領取錢母和金雞蛋，還有機會抽中現金及獎品。（示意圖／本報資料照）

紫南宮今年準備5000顆金雞蛋，前5000名每人可獲1顆，內含兌換券，獎項包括1錢金戒指15只、錢母項鍊300條、6000元現金紅包20包、精裝套幣1200組、金銀錢母1000組、金錢母2465枚。

廟方人員在發放號碼牌前1小時即設置排隊動線，原先也安撫民眾表示，「只要元旦上午10點前來排隊，都能領到錢母，不必擔心。」不過至中午已發放至2000張號碼牌，依目前排隊人潮踴躍程度推估，入夜後人數恐突破萬人。

提早排隊的民眾行軍椅、遮陽傘、水壺等裝備齊全，中午雖陽光露臉、氣候溫暖宜人，但氣象預報入夜後氣溫驟降，不少人已做好準備，打算在田邊搭帳篷對抗寒風。

更多中時新聞網報導

曹西平猝逝 乾兒子獲授權辦後事

2025台灣體壇10大新聞回顧》全壘打王林智勝 開轟告別中職

牙科X光輻射低 不一定要穿鉛衣