提前2個月達標！桃園埔頂計畫區污水接管破5千戶 守護大漢溪水質

為加速推動桃園市污水下水道建設、提升城市環境品質，桃園市政府依促進民間參與公共建設相關法令，積極推動桃園市埔頂計畫區污水下水道系統促參計畫。在市府督導及民間機構執行配合下，該計畫已於去(114)年10月順利並提前達成自許可年限開始日起五年內完成4877戶用戶接管之階段性里程碑，114年12月底前已完成5424戶展現公共建設推動效率與治理成果。

桃園市政府表示，大漢溪左岸的大溪老城區用戶多數已接管完成，埔頂污水BOT位於大溪溪左岸，計畫範圍包括埔頂計畫區及員樹林地區，為大漢溪水質保護的重要一塊拼圖；然用戶接管工程涉及既有道路及民眾私有土地上施工，是非常困難且須各方溝通協調的過程，能提前約2個月完成實屬不易。強化資訊透明與民眾溝通，有效降低施工期間對居民生活之影響，提升民眾對污水下水道建設之理解與支持。

該計畫由埔頂環保股份有限公司依投資契約及投資執行計畫書內容執行，配合市府於埔頂計畫區政策推動，規劃於12年內銜接近1.1萬家戶污水，分期、分區推動用戶接管及系統營運，以利收受污水至埔頂水資源回收中心；此次提前完工民間機構除透過妥善規劃縮短施工期程外，亦積極與住戶溝通說明提升民眾接管意願，降低施工阻礙，以確保工程順利推動而提前完成既定里程碑；市府亦協力民間機構整合完工流程並採用提前審查策略，將須協調住戶、監造、政府各方程序，已大幅壓縮至約一個月內完成，有效加速整體工程與營運效率。該經市府委外評鑑屢獲甲等成績，顯示系統操作及管理品質穩定可靠；另該計畫位於水源水質保護區範圍內，污水處理成效良好，對於水體水質維護更展現提升助益。

桃園市政府進一步指出，計畫提前完成階段性接管目標，除可提前達成水質改善效益外，亦有助促進水資源回收中心之操作效能，並透過施工管理精進與資訊透明措施，逐步提升民眾對污水下水道建設之正面評價。未來，除持續依契約規定督導後續用戶接管及水資中心營運作業外，民間機構主動結合水資源回收中心環教功能，與當地桃園市大溪中庄休閒農業發展協會合作推動環境教育推廣工作，深化民眾對水資源保護及污水處理的認識，擴大公共建設的企業社會責任價值。

