提前3小時也不夠？桃機出國潮看不到盡頭

放眼望去，桃園機場擠滿都是要出國的民眾。（圖／東森新聞）





有民眾到桃園機場，看到機場排隊人龍一路延伸，看不到盡頭，覺得最近機場的人潮真的是多到誇張，而桃機也預估，13日出入境人潮會超過10萬2000人。

放眼望去，桃園機場擠滿都是要出國的民眾，報到櫃台被擠得水洩不通。11日下午，有網友在社群平台發出機場出境人潮，人多到誇張，排隊人龍一路延伸，根本看不到盡頭。貼文曝光後，引發網友共鳴，最近機場的人真的是多到誇張，加上大學生放寒假、國小學生也期末考結束。桃園機場也預估，13日出境、入境人數會超過10萬2000多人。

民眾：「台灣房價還是貴，很多人認為說，啊我不要買房子了，我乾脆把這些錢做一些消費性的支出，包括買車子、出國。」

民眾：「年輕人現在沒有存錢的計畫，所以一直安排出國的活動，不會因為經濟好或不好。」

民眾普遍認為，不會因為經濟好或不好，就影響出國的意願，畢竟現在年輕人還是主打著享受當下、及時行樂，無論是搶在春節前旅遊，或是去北方追雪，反正就是快樂就好。

