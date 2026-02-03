提前3小時到機場必要嗎？釣大批苦主熱議：善用2妙招





出遊多久前要抵達機場？常常成為許多人出遊時倍感焦慮的問題，有網友PO文討論「提前3小時到機場，真的有必要嗎」，釣出大批苦主分享慘痛經驗，掀起關注與討論。

為何要早點到機場？

有網友以「到機場提前3小時真的必要嗎」為題，透過論壇Dcard發文，直言旺季或連假的機場排隊人潮讓人超害怕，光是托運行李跟過安檢這兩道關卡，排過一次就會怕：「最近看到有人在討論，誰現在還會提早 3 個小時到機場，結果（貼文）底下一堆人跳出來說，被搞過一次就知道了」

原PO分享有網友說只抓提前2小時，結果下場是人潮爆滿「最後靠快速通關通道，一路狂奔到登機口才趕上」，貼文曝光後釣出大批苦主透露「實測經驗」。

釣苦主分享實測經驗

有人認為，提早到的好處多多，可以先吃用餐、悠哉上廁所四處逛逛、安心托運等。也有人讚賞台灣機場效率快：「英美法國家都等超慢」、「歐洲退稅不提早3、4小時到機場根本用不了，尤其幾個熱門國家一堆人要排隊退稅」、「日本要防範人身事故、大風大雪等狀況，有些人事前在台灣網路買車票，但要找櫃檯換車票才能搭車，結果大排長龍差點趕不上班機」。

「慢慢來的國家要四小時以上比較穩，曾遭遇通過海關，但飛機已經飛走，最後哭著重訂機票，退回去重新辦理登記的狀況」、「就算托運好行李完成，但遲到沒搭上飛機，行李不會跟著上機，而是被拎出來等你領回（不確定是否所有航空公司都如此，但是至少有一間是）」、「跟過旅行社都會提早到3小時，比較安心，也不會這麼趕」。

順利搭機3種解方妙招

還有暖心網友提供「順利搭飛機3種解方妙招」包括：

善用自助報到跟自助託運。

提前一兩天做功課，預估前往機場交通時間。

需考量途中出意外若趕不到，替代交通工具能否趕上。

大多數網友都認為，寧願每次早點抵達機場，都比遇上一次趕不上飛機的可怕遭遇，要好上千倍萬倍，只要遇上一次，那樣的惡夢真的會令人「印象深刻」、「很難忘記」。

