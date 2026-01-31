提前5年！美軍 MV-75 傾轉旋翼機今年底交機部署 擴大無人機整合

MV-75 傾轉旋翼機。 圖：翻攝自 X International Defence Analysi

[Newtalk新聞] 據《美國防務新聞》報導，美國陸軍參謀長喬治上將近日宣布，原本預計於 2031 至 2032 年間交付的 Bell MV-75 傾轉旋翼機（前稱 V-280「勇氣」直升機），將提前於今年正式列裝部隊，顯示美軍正加速推動航空戰力與整體部隊現代化。喬治是在美國陸軍「高階領導人態勢簡報」（Senior Leader Sitrep）線上會議中做出上述表示。他指出，MV-75 的生產時程已獲加快，目的在於因應全球安全環境快速變化。「我們說，不能再等了，我們需要它盡快到位，今年底就會看到它升空飛行。」

MV-75 傾轉旋翼機具備比傳統直升機更高的機動性與航程，可結合直升機垂直起降與固定翼飛機高速飛行的優勢，被視為美國陸軍未來主力運輸與突擊航空平台。

喬治在會中也與陸軍部長德里斯科爾及陸軍士官長魏默共同說明部隊轉型方向，並回應官兵提問。他表示，美軍正持續改革採購流程，以更快速度整合新興科技，並提到日前訪問烏克蘭時，親眼見證無人機與新技術對戰場型態的影響。

他指出，美國陸軍正推動部隊具備攻擊型無人機作戰能力，並以第十山地師新成立的無人機作戰單位為例，說明轉型成果。「科技正在快速前進，我們也能做到，而且我們已經在證明這一點。」

在地面部隊方面，喬治表示，未來一年至一年半內，所有步兵作戰旅將轉型為「機動化旅」，並配備通用汽車防務公司研製的新型步兵班用車（Infantry Squad Vehicle）及下一代單兵武器系統。

同時，陸軍也將重整戰鬥航空旅架構，納入更多中大型無人機系統，包括第三、第四及第五級無人機，其中第五級無人機的尺寸相當於 MQ-9「死神」無人機。

喬治強調，未來在新科技採用上，將更加重視官兵意見，而非僅由高層自上而下決定。「我們會把新裝備交給部隊，讓你們告訴我們什麼有用、什麼沒用，該由你們決定我們該買什麼。」

他並指出，此一作法將特別適用於自主與機器系統領域，工程人員將與官兵共同調整與改進技術。「未來我們將用機器人進行突破作戰，會更多運用自主系統，而你們的回饋將決定哪些技術真正適合戰場。」

