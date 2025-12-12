提助理費制度修法掀反彈 陳玉珍與助理工會協商達成三點共識

立法院國會助理工會在立法院外抗議助理費修法，國民黨立委陳玉珍其後與工會協商並達成三點共識。（圖／CTWANT攝影組）

國民黨立委陳玉珍近日提出《立法院組織法》修法，擬調整公費助理制度，引發立法院國會助理工會強烈反彈。助理工會今（12）日在立法院議場外抗議，要求撤回相關提案。雙方其後展開協商並達成三點共識，其中陳玉珍承諾，未來在提案審查時將整合助理工會提出的修法版本，以修正動議方式送交司法及法制委員會一併審查。

陳玉珍及立法院國會助理工會代表協商後，承諾未來進行提案審查時，將以修正動議方式，納入助理工會所提修法版本，一併送委員會審查。（示意圖／CTWANT攝影組）

國民黨立委陳玉珍及立法院國會助理工會代表協商後，達成以下三點共識：

一、國會助理是立法院運作重要的一環，對國會助理工作權、和福利的保障只能往前邁進，絕不能倒退，例如：公費助理薪資及終獎金給付模式應按照現有「公費助理」制度不變。公費助理保、健保、退休金、生日禮金、健康檢查補助及文康活動費用⋯等制度均不受任何影響。公費助理其餘一切勞雇關係，適用勞動基準法規定。

二、現行公費助理制度仍有進一步優化之空間，如專業加給、資深加給及在職進修……等費用之制度建立，立法院應加速推動相關法制化工作，提升國會助理權益。

三、未來上開提案審查時，陳玉珍委員承諾願意協助修正動議方式，整合助理工會所提修法版本，送立法院司法及法制委員會一併審查，以補原提案之不足。

