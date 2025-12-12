提助理費除罪化修法犯眾怒 陳玉珍與助理工會溝通後達3點共識

助理費除罪化案持續延燒，發起撤案的連署人昨統計已近三百名助理連署。國民黨團今日上午召開黨團大會，黨團書記長羅智強說，有針對助理費問題交換意見，陳玉珍跟助理工會溝通，一起共同促成更好的關於助理費法制化的版本，這點陳玉珍會繼續努力。(記者陳逸寬攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕助理費除罪化案持續延燒，發起撤案的連署人昨統計已近三百名助理連署。國民黨團今日上午召開黨團大會，黨團書記長羅智強說，有針對助理費問題交換意見，陳玉珍跟助理工會溝通，一起共同促成更好的關於助理費法制化的版本，這點陳玉珍會繼續努力。

羅智強表示，各界意見都在吸收接納，目標都是一樣的，希望能夠催生出真正的助理費法制改革。

陳玉珍及立法院國會助理工會代表協商後，達成以下三點共識：

一、國會助理是立法院運作重要的一環，對國會助理工作權、和福利的保障只能往前邁進，絕不能倒退，例如：公費助理薪資及終獎金給付模式應按照現有「公費助理」制度不變。公費助理保、健保、退休金、生日禮金、健康檢查補助及文康活動費用⋯等制度均不受任何影響。公費助理其餘一切勞雇關係，適用勞動基準法規定。

二、現行公費助理制度仍有進一步優化之空間，如專業加給、資深加給及在職進修……等費用之制度建立，立法院應加速推動相關法制化工作，提升國會助理權益。

三、未來上開提案審查時，陳玉珍委員承諾願意協助修正動議方式，整合助理工會所提修法版本，送立法院司法及法制委員會一併審查，以補原提案之不足。

