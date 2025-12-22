提升上千所偏鄉學校宿舍品質 教育部10年投入逾13億

〔記者林曉雲／台北報導〕為協助交通不便、地理環境受限的學校興建、整建與修繕宿舍及汰換設備改善住宿設施，教育部自2015年起推動「改善偏遠地區及非山非市國民中小學師生宿舍計畫」，10年來挹注13億7174餘萬元，協助1639校改善宿舍環境，部分偏遠地區學校學生，因就學路途遙遠，透過提升學生宿舍品質打造安心休憩、專注學習的友善環境。

教育部國教署組長蔡宜靜說明，完善的住宿設施與友善生活環境，有助於學生安心學習、快樂成長，未來將持續投入經費與資源，為偏鄉教育注入更多能量與希望，以落實教育平權。

以嘉義縣阿里山國中小為例，原有學生宿舍使用多年，房間以上下舖為主、讀書空間集中，木製衣櫃也因濕氣長年侵蝕而變形損壞，在教育部補助下，學校全面整修學生宿舍，並結合阿里山自然景緻與鄒族文化三原色(紅、藍、黑)，展現濃厚在地風貌。

此外，屏東縣霧臺國小學生宿舍重新施作牆面批土與油漆，改善壁癌與霉斑，使室內環境明亮整潔；寢室與交誼廳的床具、書桌、衣櫃等亦全面汰換，提升休息與交流空間的舒適度與安全性；重新規劃後的空間，不僅提供學生個人化的學習與收納區域，也設置舒適的交誼廳，全棟並配置循環扇以改善潮濕問題，整體空間兼具機能與美感，以細緻設計營造溫馨如「家」的氛圍，讓住宿師生倍感安心、擁有真正的歸屬感。

