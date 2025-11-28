提升人才的職場韌性 TDC攜手產官學 關注人才永續發展

▲「升級人才心價值 航向產業新未來」服務成果展，現場近百位產官學菁英及勞工代表共同參與。

【記者 王雯玲／高雄 報導】在 AI 驅動與產業快速轉型的環境下，人才培育與留任策略已成為企業永續的關鍵核心。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心今（28）日於高雄Le Phare共享空間新左營館舉辦「升級人才心價值 航向產業新未來」服務成果展，以「跨界、跨越、跨立」為此次成果展三大主軸，展示TDC 在勞工職涯發展、企業制度優化與資源平台串聯上的年度成果，吸引近百位企業經營者、人資夥伴及勞工代表共同參與。

▲勞動部高屏澎東分署柯秀燕副分署長與重要嘉賓共同出席啟動儀式。儀式現場凝聚了來自企業、政府及學界的力量。

高屏澎東分署表示，在職勞工佔全國勞動人口約97%，人才是否具備持續發展動能、能否在就業市場中被看見，攸關勞動市場穩定與區域產業競爭力。TDC自成立8年以來，在高屏澎東地區協助企業優化人才發展制度、強化教育訓練並提升留任率，也陪伴勞工突破轉職、升遷與技能精進等瓶頸，讓「穩定在職勞工」不再只是口號，而是成為在職勞工的強力後盾。

本次成果展分享勞工職涯成長與企業制度優化的成果。其中，來自食品業勞工代表分享，透過TDC職涯諮詢與教練引導，成功由採購人員晉升為採購課長，跨部門協作效率明顯提升，專案達成率由5成提高至7成以上；而澎湖旅宿業者則透過TDC入場輔導建立「職務職能學習地圖」，使新進人員上手時間縮短20%，教育訓練滿意度提升30%。案例具體展現完善人才制度的重要性，它不僅能轉化為明確的工作成果，也能同步提升組織效益，形成企業與勞工雙贏的正向循環。

高分署表示，本次成果展不僅展現TDC在促進人才發展的多項成果，更是凝聚產官學共識、推動人才永續的重要契機。未來，TDC將持續協助企業建構人才培育體系、深化勞工職涯發展，打造友善、穩健與永續的人才發展環境。歡迎對人才發展議題有興趣的企業與勞工，洽詢高屏澎東分署人才資源發展中心（07-6220253），或加入 LINE 官方帳號（ID：@tdc520）了解更多服務資訊。（圖／記者王雯玲翻攝）