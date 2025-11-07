提升以色列國際合法性！哈薩克宣布加入《亞伯拉罕協議》

《Axios》報導，美國官員此前透露，哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）於6日將與美國總統川普會面時宣布，該國將加入《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）。川普6日晚間證實此事。此舉旨在重振《亞伯拉罕協議》，使其成為美國主導的以色列與阿拉伯和穆斯林世界合作框架。

哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）。 （資料照／《美聯社》）

川普6日晚間在自家社群媒體「Truth Social」平台上確認，他已與以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)和哈薩克總統托卡耶夫進行通話。川普表示，哈薩克是其第二任期內第一個加入《亞伯拉罕協議》的國家，也是眾多加入協議的國家中的第一個。川普稱這是在全世界建立橋樑的一個重大進展。

托卡耶夫與中亞各國領導人6日於白宮東廳與川普共進晚餐。 （圖／《美聯社》）

川普上個月告訴《Axios》，鑑於以色列因加薩戰爭而在國際上遭到孤立，他的優先事項之一是在戰爭結束後恢復國際社會對以色列的支持。

美國官員指出，這次宣布是修復以色列在阿拉伯和穆斯林世界地位的第一步。他們相信，增加更多穆斯林佔多數的國家加入，可以提升以色列的國際合法性。美國官員表示：「這將展示《亞伯拉罕協議》是許多國家希望成為其中一員的俱樂部」，藉此翻過加薩戰爭的一頁，推動區域和平與合作。

值得注意的是，6日的宣布本身並非突破性進展。以色列與哈薩克之間沒有衝突歷史，目前也沒有對以色列人訪問或在哈薩克開展業務的限制。兩國已有超過30年的完整外交關係。對哈薩克而言，這是贏得華盛頓好感的機會，該國同日還與美國簽署了關於關鍵礦物的協議。

《亞伯拉罕協議》是川普第一任期的重要外交政策成就，當時促成以色列與阿拉伯聯合大公國、巴林和摩洛哥實現關係正常化。美國官員表示，川普政府希望擴大原有框架，強調促進區域合作和宗教寬容。

一位美國官員表示，白宮希望在沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼(Mohammed bin Salman)計劃於18日訪問華盛頓前，推動《亞伯拉罕協議》的進展。川普希望沙烏地阿拉伯加入《亞伯拉罕協議》。不過，美國官員承認，沙烏地阿拉伯與以色列的和平協議仍然遙遙無期。

