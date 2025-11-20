提升保育效率 國家公園署：審慎研議使用者付費制

（中央社記者高華謙台北20日電）國家公園署今天說，為提升保育效率與維持必要設施品質，將審慎研議入園「使用者付費」可行性，並與各界溝通；此外，玉山國家公園的排雲山莊明年整建完後，隨舒適度提高，也將調整每晚收費價格。

國家公園署長王成機今天在內政部部務會報會後記者會指出，國家公園生態保護區物種豐富但脆弱，極端氣候也增加步道及設施維修難度，為提升保育效率與維持必要設施品質，國家公園署將審慎研議入園「使用者付費」，期待讓使用者共同承擔環境責任，推動更公平合理的資源分配。

王成機強調，像入園走哪一條路線、或進入到生態保護區要怎麼收費等，將廣泛蒐集各界意見，與相關團體或專家學者開會討論，以確保政策兼具保育效益與社會接受，並審慎評估。

王成機指出，目前國家公園收費的設施包括停車場、玉山國家公園的排雲山莊與觀高山屋等，而相當熱門的排雲山莊明年4月至5月整建完後，將增加20個床位，達到136床，隨舒適度提高，也會將目前每晚新台幣480元的費用重新調整，經精算整建花費、提供多少服務等項目後，再依財政部主管的規費法重新計算。

此外，王成機也說，將持續精進相關科研教育及自然碳匯、組織碳盤查工作，以實現2050淨零排放目標，各國家公園管理處完成以112年為基線的組織碳盤查作業，並以玉山國家公園管理處為示範據點，率先取得美國國家標準協會認證委員會認證的溫室氣體查證證書。

王成機表示，另外，預計民國117年前完備內陸型與人為型重要濕地自然碳匯調查；也將積極從科研治理、推動增匯減碳行動及強化碳盤查等方向精進，至今已完成51件企業ESG合作案例。（編輯：林興盟）1141120